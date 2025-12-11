16+
Литература Культура

"Мне сказали: поднимешь мешок сахара — возьмем на спартакиаду": в Самаре вышла книга о сильных духом людях

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской областной библиотеке для слепых прошла презентация книги самарского писателя Владимира Миклавчича из цикла "Очерки об известных незрячих людях — жителях Самарской области". Это честный рассказ о людях, которые вопреки всем обстоятельствам смогли радоваться жизни и приносить пользу другим.

Фото: Самарская областная библиотека для слепых

Истории героев очерков доказывают, что люди без зрения могут жить полной жизнью и уверенно чувствовать себя в обществе, состояться в профессии, спорте, творчестве, создать семью.

"Ученые утверждают, что 90% информации об окружающем мире человек получает благодаря зрению. Но когда его нет или не было, удивительно стойкий человеческий организм находит способы адаптации к этому состоянию. О сильных духом людях всегда интересно писать и говорить", — подчеркнул автор издания Владимир Миклавчич.

Это уже вторая книга писателя. Ее героями стали жители Самарской области: общественные деятели, спортсмены, учителя, самодеятельные артисты.

Елена Кустова живет в Красноармейском районе. Любитель русской словесности, талантливый чтец, работала в школе учителем. Когда Елена Викторовна потеряла зрение, мир как будто распался. Пришлось привыкать к новой реальности. Ирина не сдалась — оставила школу и вышла на сцену.

"Очень важно было тогда найти для себя стоящее занятие, которое наполнит настроением так, чтобы захотелось проснуться и что-то делать. Захотелось дышать. И ценить радость, которую это приносит, — поделилась Елена Кустова. — Сегодня я пою, читаю стихи, участвую в различных творческих конкурсах. Главное — верить в себя!".

Мастер спорта по пауэрлифтингу, член паралимпийской сборной России, чемпионка России, чемпионка мира по пауэрлифтингу в троеборье и в жиме штанги лежа, действующая обладательница двух мировых рекордов по пауэрлифтингу в двух весовых категориях, председатель Сызранской организации Всероссийского общества слепых — это все Ирина Демасова. Жительнице Сызрани недуг не мешает жить полной жизнью. Ее крепкий характер помог пережить сложную операцию, получить новую профессию, победить в спорте. "Мне сказали: поднимешь мешок сахара — возьмем на спартакиаду", — вспоминает Ирина. — Потом погрузилась в спорт глубоко, стала работать более вдумчиво. Сейчас моя главная соперница — штанга. Взял вес — это твоя, прежде всего, внутренняя победа!".

Сегодня Ирина Демасова активно помогает тем, кто хочет жить полноценной жизнью, несмотря на потерю зрения. Придумала и реализовала грантовые проекты "Живи как все", "Со спортом дружить — здоровым быть", "Счастливое лето для всех", неоднократно проводит игры и тренинги для инвалидов, консультации для родителей детей-инвалидов.

"Из всех заболеваний в мире, которые приводят человека к инвалидности именно слепота считается самой сложной, — отметила на презентации книги и. о. директора Самарской областной библиотекой для слепых Ольга Вологодская. — Нас восхищает опыт тех, кого полная слепота или совсем небольшой процент зрения не только не сломила, но сделала сильными и успешными".

Напомним, что презентация прошла рамках краеведческого проекта Самарской областной библиотеки для слепых "Слушаем книги".

