В Самаре писатели обсудят современную литературу

В модельной библиотеке № 8 (ул. Николая Панова, 30) в пятницу, 3 октября, в 18:00 пройдет круглый стол — дискуссия о проблемах современных практиках письма "Литературные (не)столицы: есть ли читатель?" (18+).

Его участники: писатели, филологи, преподаватели, журналисты, библиотекари и все, интересующиеся современной литературой. Среди них Сергей Кубрин (Пенза), Василий Нацентов (Воронеж), Дмитрий Лагутин (Тверь), Леонид Немцев (Самара).

"Столица и провинция" в литературе: миф или реальность? Что и как выбирать читателю из литературного потока? Помогают или мешают выбору литературные премии? Что означает быть сегодня быть "известным автором" и бывает ли "нестоличная" литература? Какова механика современного литературного процесса? Можно ли быть плохим читателем, но хорошим писателем? Помогает или мешает автору жизненный опыт? Важна ли роль редактора в современных издательских практиках? Об этом и многом другом беседуем с экспертами и гостями круглого стола.

Вход свободный.