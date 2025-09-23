Писатель и выпускник "Школы героев" Сергей Алексеев выступил на книжном фестивале "Время читать — 2025"

В Самаре прошел межрегиональный книжный фестиваль "Время читать — 2025". Масштабное событие организованно Самарской областной универсальной научной библиотекой совместно с различными учреждениями культуры региона. Музеи, театры, библиотеки подготовили специальные программы для гостей фестиваля.

Фестиваль в очередной раз объединил тысячи любителей литературы. Девиз фестиваля — "С любовью" — нашел свое отражение в многообразии форматов: от книжной ярмарки и встреч с писателями до театральных постановок и художественных вернисажей.

Ключевой темой одной из главных площадок фестиваля, организованной Самарской областной библиотекой для молодежи, стало направление "С любовью к героям". Центральным событием здесь стало выступление ветерана специальной военной операции, выпускника первого потока проекта "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев") и советника министра культуры Самарской области Сергея Алексеева.

В своем обращении к гостям фестиваля ветеран СВО подчеркнул глубокую связь между культурой, историей и подвигом современного защитника.

"Самое главное, что люди меня слушали, и людям интересно именно то, что происходит там. У Бориса Васильева есть произведение "В списках не значился", и там есть такая фраза: "Я русский солдат". Вот этот русский солдат, он и сейчас там — русский солдат. И именно это гордое звание достигается нашей культурой", — отметил ветеран.

Его искренний рассказ стал живой связующей нитью между литературными образами героев прошлого и реальными подвигами наших современников, вызвав живой отклик у аудитории.

Фестиваль "Время читать" традиционно собрал представителей всех поколений. Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила: "Я рада, что сегодня так много семей с детьми, мне кажется это еще одна значимая миссия фестиваля — приобщение к литературе и искусству формирует не только любовь к чтению, но и создает крепкие семейные традиции и укрепляет связь между поколениями через литературу.В 2025 году фестиваль проходит под девизом "С любовью". С любовью к нашему литературному и культурному наследию, нашей Родине и ее истории. Мы всегда были читающей страной! Я желаю нам всем оставаться читающими людьми".

Книжный фестиваль "Время читать" проводится в Самаре с 2020 года и завоевал репутацию одного из главных культурных событий региона. В этом году гостей также ждали встречи с известными писателями и поэтами, среди которых Шамиль Идиатуллин, Роман Сенчин, Елизавета Хапланова, концертные версии музыкальных спектаклей, интерактивные зоны и презентации проектов муниципальных библиотек.

Участие в фестивале выпускника "Школы героев" Сергея Алексеева подчеркнуло важную миссию события: не только популяризировать чтение, но и говорить о вечных ценностях — любви к Родине, уважении к ее защитникам и силе слова, которое способно сохранять правду и вдохновлять на подвиги.

Фестиваль прошел при поддержке правительства региона.