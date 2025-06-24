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Литература Культура

В Самарской области стартовал третий сезон творческой премии имени Бориса Кожина

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Книготорговая компания "Метида" объявляет о старте третьего сезона Областной творческой премии имени известного кинодокументалиста и летописца Самарского края Бориса Александровича Кожина. В этом году призовой фонд составляет 100 000 рублей.

Фото: предоставлено организаторами

"Многие российские литературные премии носят имена наших выдающихся соотечественников: Пушкин, Стругацкие, Успенский, Твардовский, Солженицын, Пастернак известны всем. Однако мы вспомнили лишь одного земляка-самарца, которому была посвящена региональная награда. Так что премия Кожина — своего рода эксклюзив", - сообщают организаторы.

Задача премии — не только воздать дань памяти Борису Александровичу Кожину, известному кинодокументалисту и летописцу Земли Самарской, но и стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие региона.

Принять участие в конкурсе на соискание премии приглашаются журналисты, писатели и все, кто перо и слово поставил на службу полезному делу.

В 2024 году было много достойных работ, жюри пришлось потрудиться, чтобы сделать выбор.

"Все работы, присланные на конкурс, содержат частичку света и доброты, которые всегда были у Бориса Александровича Кожина. Не было ни одного сухого, чисто информационного материала, во всех работах была душа", — отметил Сергей Силантьев, исполнительный директор информационного портала "Волга Ньюс", член жюри.

"За 25 лет журналистской работы я много раз убеждался, что о чем бы мы ни писали, об экономике или социальной сфере, о заводах, колхозах, истории, культуре, мы так или иначе все равно пишем о человеке. И, наверное, именно об этом нам говорит вся жизнетворчество Бориса Кожина, это то, ради чего стоит заниматься журналистикой", — уверен Алексей Сергушкин, журналист, веб-редактор "Межрегионального информационного агентства", лауреат II областной творческой Премии им. Б. А. Кожина.

Напомним, что в жюри премии — представители Самарского отделения Союза журналистов России, Самарской областной организации молодых литераторов, новостного регионального информационного портала "Волга Ньюс", книготорговой компании "Метида" и семьи Бориса Александровича Кожина.

"Обращаем ваше внимание, что для участия в конкурсе на премию им. Б. А. Кожина принимаются работы, уже опубликованные в СМИ (не ранее 1 ноября 2023 года)", - предупреждают организаторы.

Труды принимаются с 10 августа до 15 октября. Положение о премии опубликовано на сайте metida.ru.
Справки по телефону: 269-17-27. Материалы участников конкурса принимаются на адрес: secretar@metida.ru

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