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Литература Культура

ОТП Банк приглашает на встречу с Иштваном Орошем 30 сентября в пространстве "Подписные в музее"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк приглашает на встречу с венгерским художником и писателем Иштваном Орошем. Начало в 19:00. Автор представит свой роман "Патерностер".

Визит Иштвана Ороша в Москву проходит при совместном участии ОТП Банка и Посольства Венгрии в России.

В рамках встречи состоится паблик-ток с Иштваном Орошем. В нём примет участие Шандор Козлов, директор Института Листа, Венгерского культурного центра в Москве. Гости смогут узнать больше о романе "Патерностер" и его героях, а также о времени и событиях, которые легли в основу книги.

Роман посвящён повседневной жизни второй половины ХХ века в социалистической Венгрии. Действие охватывает три временных периода: 1950-е годы, конец 1980-х и современность.

Название книги связано с патерностером — лифтом непрерывного движения, который находится в одном из будапештских учреждений. Когда-то его движение было замедлено для проведения художественного перформанса. Позднее становятся известны истинные причины этого решения.

"Патерностер" сочетает исторические реалии, романтическую линию и элементы детектива. Напряжённое повествование сопровождают фотографии разных лет из венгерских источников. Книга вышла в издательстве "Три квадрата".

Презентация пройдет по адресу г. Москва, Ленинградский проспект, 15, стр. 11

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