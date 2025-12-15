16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подведены итоги конкурса на премию Бориса Кожина "Мне сказали: поднимешь мешок сахара - возьмем на спартакиаду": в Самаре вышла книга о сильных духом людях В Самаре пройдут "гаражные выходные" - с книгами и лекциями Определен шорт-лист премии Бориса Кожина Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы

Литература Культура

Подведены итоги конкурса на премию Бориса Кожина

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Книготорговая компания "Метида" объявила победителя третьего сезона Областной творческой премии имени известного кинодокументалиста и летописца Самарского края Бориса Кожина. Победителем стала Инга Пеннер со сценарием к фильму "Романтик на госслужбе. Цикл "Неочевидная Самара".

Фото: предоставлено организаторами

По решению жюри победитель получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей. 

"Четыре с половиной года назад, когда "Неочевидная Самара" впервые вышла в эфир, в списке первоочередных съемок стояло интервью с Борисом Кожиным, — вспомнила в своем выступлении Инга Пеннер. — Но жизнь распорядилась иначе. Я не успела. И вот это несостоявшееся интервью с Борисом Александровичем, наверное, главная моя боль как автора "Неочевидной Самары". К счастью, осталась его книга, которую можно читать и перечитывать (и сквозь строки слышать его незабываемый голос), неизменно вдохновляться его рассказами. Здорово, что в нашем городе  есть люди, которые делают многое, чтобы имя Бориса Кожина не было забыто. Я рада, что один из фильмов "Неочевидной Самары" "Григорий Аксаков. Романтик на государственной службе" был отмечен первой премией имени Бориса Кожина. Всю свою жизнь Борис Александрович был человеком не просто влюбленным в Самару, он был тем, кто умел влюблять в нее других людей. И если команде "Неочевидной Самары" удастся продолжить это дело, то лучшего и пожелать нельзя".

Напомним, задача премии — не только воздать дань памяти Борису Кожину, но и стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие региона.

К участию в премии традиционно приглашают журналистов, писателей и всех, кто перо и слово поставил на службу полезному делу. В жюри премии — представители Самарского отделения Союза журналистов России, Самарской областной организации молодых литераторов, ведущих СМИ региона, книготорговой компании "Метида" и семьи Бориса Кожина.

Выступая на церемонии награждения финалистов, основательница компании "Метида", учредитель премии Наира Мнацаканян, отметила: "Так завораживающе интересно, содержательно рассказывать о Самаре, о знаковых событиях, о земляках и их характерах, мог только Борис Александрович. Он мог словами, энергетикой пробуждать особое чувство гордости, что ты живешь в Самарской области и имеешь возможность любоваться  ею и приносить пользу своей малой родине. Наш долг — чтобы как можно больше людей узнали, что жил на свете такой замечательный человек — Борис Александрович Кожин. От себя еще добавлю, он не просто красиво писал, он был фантастическим рассказчиком. Мне казалось, что, чтобы влюбить в себя человека, Борису Александровичу нужно было 10-15 минут с ним пообщаться. О таких людях невозможно забыть его современникам, его близким. И мы решили, что лучший способ сохранить память о нем — это учредить эту премию. Выражаю благодарность всем участникам, кто прислал свои работы, благодаря вам мы убедились, что на земле самарской есть люди, которых называют "соль земли". Пожалуйста, находите таких людей, пишите о них, присылайте нам ваши работы!"

Своими впечатлениями о работах и о премии поделился сын Бориса Кожина — Алексей Кожин: "Конкурс развивается, доказывает, что он живой организм, у которого есть светлое будущее. А в этом году, честно говоря, отобранные на конкурс работы меня приятно удивили. Во-первых, своим разнообразием. Был и фильм, были и интервью, были и очерки, и эссе, даже стихи. Во-вторых, тем, что много было рассказов об известных людях нашей земли. Отцу, например, было бы приятно увидеть рассказ о Елене Шпаковой. Он с ней был лично знаком и очень тепло о ней отзывался. Мне же было приятно прочитать интервью с Лидией Сергеевной Ерошиной, с которой, в свою очередь, знаком я и тоже могу сказать о ней только хорошее. В-третьих, много было рассказов о "людях-делателях". И еще порадовало то, что, помимо известных и уже зарекомендовавших себя авторов, в конкурсе участвовали молодые журналисты, только начинающие свою творческую жизнь. Хочется всем авторам работ пожелать успехов, роста, и, конечно, удачи в следующих конкурсах".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4