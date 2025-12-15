Подведены итоги конкурса на премию Бориса Кожина

Книготорговая компания "Метида" объявила победителя третьего сезона Областной творческой премии имени известного кинодокументалиста и летописца Самарского края Бориса Кожина. Победителем стала Инга Пеннер со сценарием к фильму "Романтик на госслужбе. Цикл "Неочевидная Самара".

По решению жюри победитель получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей.

"Четыре с половиной года назад, когда "Неочевидная Самара" впервые вышла в эфир, в списке первоочередных съемок стояло интервью с Борисом Кожиным, — вспомнила в своем выступлении Инга Пеннер. — Но жизнь распорядилась иначе. Я не успела. И вот это несостоявшееся интервью с Борисом Александровичем, наверное, главная моя боль как автора "Неочевидной Самары". К счастью, осталась его книга, которую можно читать и перечитывать (и сквозь строки слышать его незабываемый голос), неизменно вдохновляться его рассказами. Здорово, что в нашем городе есть люди, которые делают многое, чтобы имя Бориса Кожина не было забыто. Я рада, что один из фильмов "Неочевидной Самары" "Григорий Аксаков. Романтик на государственной службе" был отмечен первой премией имени Бориса Кожина. Всю свою жизнь Борис Александрович был человеком не просто влюбленным в Самару, он был тем, кто умел влюблять в нее других людей. И если команде "Неочевидной Самары" удастся продолжить это дело, то лучшего и пожелать нельзя".

Напомним, задача премии — не только воздать дань памяти Борису Кожину, но и стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие региона.

К участию в премии традиционно приглашают журналистов, писателей и всех, кто перо и слово поставил на службу полезному делу. В жюри премии — представители Самарского отделения Союза журналистов России, Самарской областной организации молодых литераторов, ведущих СМИ региона, книготорговой компании "Метида" и семьи Бориса Кожина.

Выступая на церемонии награждения финалистов, основательница компании "Метида", учредитель премии Наира Мнацаканян, отметила: "Так завораживающе интересно, содержательно рассказывать о Самаре, о знаковых событиях, о земляках и их характерах, мог только Борис Александрович. Он мог словами, энергетикой пробуждать особое чувство гордости, что ты живешь в Самарской области и имеешь возможность любоваться ею и приносить пользу своей малой родине. Наш долг — чтобы как можно больше людей узнали, что жил на свете такой замечательный человек — Борис Александрович Кожин. От себя еще добавлю, он не просто красиво писал, он был фантастическим рассказчиком. Мне казалось, что, чтобы влюбить в себя человека, Борису Александровичу нужно было 10-15 минут с ним пообщаться. О таких людях невозможно забыть его современникам, его близким. И мы решили, что лучший способ сохранить память о нем — это учредить эту премию. Выражаю благодарность всем участникам, кто прислал свои работы, благодаря вам мы убедились, что на земле самарской есть люди, которых называют "соль земли". Пожалуйста, находите таких людей, пишите о них, присылайте нам ваши работы!"

Своими впечатлениями о работах и о премии поделился сын Бориса Кожина — Алексей Кожин: "Конкурс развивается, доказывает, что он живой организм, у которого есть светлое будущее. А в этом году, честно говоря, отобранные на конкурс работы меня приятно удивили. Во-первых, своим разнообразием. Был и фильм, были и интервью, были и очерки, и эссе, даже стихи. Во-вторых, тем, что много было рассказов об известных людях нашей земли. Отцу, например, было бы приятно увидеть рассказ о Елене Шпаковой. Он с ней был лично знаком и очень тепло о ней отзывался. Мне же было приятно прочитать интервью с Лидией Сергеевной Ерошиной, с которой, в свою очередь, знаком я и тоже могу сказать о ней только хорошее. В-третьих, много было рассказов о "людях-делателях". И еще порадовало то, что, помимо известных и уже зарекомендовавших себя авторов, в конкурсе участвовали молодые журналисты, только начинающие свою творческую жизнь. Хочется всем авторам работ пожелать успехов, роста, и, конечно, удачи в следующих конкурсах".