Исследование "Бель Летр" и Литрес: 92% респондентов регулярно обращаются к историям о реальных преступлениях

Издательство "Бель Летр" и книжный сервис "Литрес" провели совместное исследование о восприятии жанра тру-крайм (англ. true crime) в России. 92% респондентов регулярно обращаются к историям о реальных преступлениях - в виде книг, подкастов или фильмов. Более 80% привлекает в жанре расследование и интрига, а 75% - возможность заглянуть в психологию преступника. При этом многие фанаты тру-крайма отметили, что считают романтизацию преступности тревожным трендом.

Наиболее популярными причинами интереса к жанру стали расследование и интрига (80%). 75% респондентов интересуются тру-краймом, чтобы понять психологию преступника. Есть те, кто хочет получить советы, как обезопасить себя от нападения (28%). 22% воспринимают его как жанровое развлечение, меньше всего респондентов увлекаются темой из сочувствия к жертве (16%).

Половина участников признались, что запоминают в таких историях прежде всего преступника (51%), а 36% - следователя или журналиста. При этом 53% уточнили, что все зависит от подачи материала. Только 22% отметили, что сильнее всего запоминают жертву, а 4,5% - не запоминают никого. Респонденты вспомнили истории, где голоса жертв преступления звучат особенно громко. В числе наиболее часто упоминаемых произведений - "Милые кости" Элис Сиболд и "Коллекционер" Джона Фаулза.

Среди ключевых претензий к классическим тру-крайм-историям - романтизация преступников (44%), повторяемость и шаблоны (33%), пренебрежение к жертвам (21%), излишняя жестокость (13%). 24% респондентов заявили, что их ничто не раздражает.

Тема романтизации преступности остается спорной. 41% ответили, что романтизация зла - тревожный тренд, 20% считают это аморальным. 17% респондентов считают ее допустимой частью жанра. 19% не замечали романтизации.

Половина опрошенных (49%) считает, что преступник в художественном произведении имеет право на рассказ - так можно понять его мотивацию. Еще 38% согласны, но при обязательном внимании к жертвам. Лишь 7% убеждены, что фокус всегда должен быть на пострадавших.

Идея "этики боли" (подхода, при котором важно не только содержание, но и форма рассказа о насилии) получила поддержку у 60% участников опроса. 22% считают важным избегать самоцензуры, а 13% выступили за полную свободу контента в этом вопросе.

Елена Тарасова, нон-фикшн редактор группы компаний "Литрес":

"Жанр тру-крайм отвечает сразу нескольким потребностям читателей. Любопытству: увлекательно наблюдать, как следователи и сыщики разгадывают хитроумные загадки. Стремлению испытать яркие эмоции в безопасной обстановке: преступники и их деяния так и останутся в книге или фильме. И, конечно, желанию разгадать психологию преступника: можно проникнуть в жуткое и причудливое устройство его разума, никогда не сталкиваясь с маньяком напрямую. Также интерес может говорить о потребности исследовать собственные темные стороны, не нанося вред отношениям с окружающими.

Романтизация преступников может быть связана с подавленными эмоциями, надоевшей рутиной и отсутствием значимых достижений. Тогда хитроумные и дерзкие злодеи привлекают, их жизнь представляется более интересной и захватывающей. Во многом этому способствует и стиль изложения: главным героем становится убийца, фокус внимания смещается с жертвы и злодеяний на личность преступника.

Яна Грецова, главный редактор издательства "Бель Летр":

"Не удивительно, что особый интерес вызывает личность преступника - стремление понять его мотивацию, проследить путь расчеловечивания, исследовать деструктивные черты - все это укладывается в рамки жанра true crime. К сожалению, значительно меньше внимания уделяется жертвам: их личным историям, причинам уязвимости, несостоявшимся жизням. Для издательства "Бель Летр", выпускающего книги о женщинах и для женщин, особенно важно сохранять этот фокус. Именно женщины, как показывает практика, чаще всего становятся жертвами насилия. Наш новый роман Дани Кукафки "Записки перед казнью" мы сознательно позиционируем как "анти-тру-крайм" - для тех, кто разделяет бережное и ответственное повествование о травме и насилии. Это художественная книга, в которой повествование идет от имени жертв во втором лице, героини рассказывают свои истории, обращаясь к преступнику. Интересно, что роман заинтересовал и поклонников классического true crime: "Записки перед казнью" вошли в топ-5 по продажам на ярмарке "Красная площадь", что подтверждает важность альтернативного взгляда на жанр.

Методология: в основу методологии исследования лег опрос, проведенный в июне 2025 года, в котором приняли участие более чем 600 пользователей из разных городов России. Респондентам было предложено ответить на вопросы через google-форму (сбор ответов осуществлялся с помощью площадок ГК "Литрес" и издательства "Бель Летр" - социальные сети, рассылки), затем данные были проанализированы с помощью встроенных инструментов Google, а также силами аналитиков компаний. При подсчете использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались исходя из этого числа. Участникам опроса были предложены как готовые варианты ответов, так и возможность добавить свои в графе "Другое". Они могли выбрать один или несколько ответов.