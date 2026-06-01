Дарья Донцова: "В подвале на цепях сидит моя бригада, которая пишет за меня книги"

В Самарской областной научной библиотеке состоялась встреча с Дарьей Донцовой, популярной писательницей ироничных детективов. Она прошла в рамках книжного фестиваля "Время читать". Поклонников было так много, что в зале не осталось свободных мест. Люди увлеченно слушали, расположившись на лестницах и балконе третьего этажа. Знаменитая представительница современной литературы много шутила и говорила о личном, пообщалась с фанатами и дала советы начинающим авторам.

Многие из гостей, которые приезжают на встречу с автором не первый раз, признаются, что Дарья делает это по-особенному. К своим собеседникам писательница всегда обращается ласково - кто стал на время разговора "ангелом" или "солнцем", другие - "зайчиками" и "котятами".

Автор сразу задала тон мероприятию, пошутив о том, что книги за нее пишет бригада литературных рабов в подвале дома. Также отметив, что эта новость скоро разлетится по всем местным газетам.

"У меня есть дом в Подмосковье. В доме есть подвал. Там есть цепи. На цепях сидит моя бригада, которая пишет за меня книги безостановочно. Вот я уехала к вам, а бригада эти книги сидит на цепях, значит, пишет. И через три дня в вашей газете вы увидите эти слова", - пошутила Дарья Донцова.

Фото: Александра Белова

Беседа проходила в расслабленной и доверительной обстановке. Многие поклонники задавали автору и острые вопросы, на которые писательница отвечала с юмором. Так, она пояснила, почему ее не задевает, что произведениям приписывается клише "ироничный детектив" и "легкое чтение:

"У многих людей есть ассоциация, что блондинки — дуры. Я всю жизнь блондинка, сейчас, правда, крашеная. Достоевский — это трудное, тяжелое чтение, да? Но если вы, например, лежите в больнице с нехорошим диагнозом, великое произведение нашей литературы "Смерть Ивана Ильича" вам читать не надо. Почему? Потому что вы лежите в палате. Кто для вас тогда? Есть масса писателей, которые работают в легком, простом жанре, и в этом нет ничего плохого".

Дарья Донцова — автор более 270 произведений, и многих пришедших интересовал вопрос, как ей удается избегать усталости и выгорания.

"Усталость от того, что делаешь? Пока такого не было, - говорит она. - Я не знаю, что будет там дальше, впереди. Мне очень нравится все, что я делаю, но вот работать на телевидении — это не самое любимое. У меня очень плотный график. Я встаю рано, в пять утра, и до трех-четырех обычно сижу, пишу свои страницы. Знаете, написание книги — труд, ведение телепрограммы — это тоже труд. Писательство — это каждодневный труд. Понимаете, нет какого-то вдохновения. Ты просто садишься и делаешь свою работу".

Донцова также рассказала о героях своих произведений и о бессмертных товарищах, которые живут на страницах книг: "У меня в книге живет бессмертный мопс — Хучик. Книги выходят 30 лет, а у Даши Васильевой живёт мопс. Почему он не умер? Не могу убить. И пудель Черри, которая еле ходит и глухая уже в первой книжке, прекрасно живет и в дальнейших книгах".

Автор отметила, что любой человек может стать участником ее произведения. "Иногда смотришь на человека, на его поведение, и он попадает в голову. Начинает в мыслях раскручиваться какая-то вещь. Вот передо мной сидит женщина в белой кофточке. У нее очень умное лицо. Видно, что человек думает. Соответственно, она может попасть в мою книгу как какой-то думающий персонаж", - приоткрыла завесу творческого процесса Дарья Донцова.

Во время беседы прошло обсуждение и детского чтения. Многие из гостей-родителей, а также совсем юные писатели получили ответы на свои вопросы. Приводим их в формате мини-интервью:

— Современные дети как будто бы меньше читают по сравнению с нами. Вы замечаете это?

— Сейчас дети получили интернет, и очень многие из них ушли в чтение интернет-книг. Многие из бабушек, мам недовольны, что внуки читают электронные книги. Безусловно, это нехорошо, если проблемы с глазами. Если нет противопоказаний, то не надо считать электронные книги ужасным злом — это те же книги. Просто они перелистываются по-иному. Сейчас даже многие пенсионеры читают электронные книги. Не важен носитель — важен текст.

— Ваше отношение к обязательной школьной программе по литературе? Как вообще приучить ребенка читать?

— Через "не хочу", через розги, через вопли — ничего не будет. Чем больше заставлять, тем отрицательнее будет ответ. Ребенка надо заинтересовать. Начиная с интересных книг. Я в детстве читала Майн Рида.

Про школьную программу можно отвечать не буду? Вы помните "Муму"? Как у вас вообще впечатления после него? Вот и не заставляйте рыдать своего девятилетнего ребенка. Дети — эмпаты. Скажем так, травмирующий опыт из школьной литературы может быть опасен.

— Ребенок тянется к чтению, но многие из произведений русской литературы сейчас имеют возрастные ограничения. Как вы считаете, это правильно?

— Ну конечно, я считаю, что это правильно, потому что, к сожалению, не все родители обладают читательской грамотностью. И надо как-то понимать, что ты даешь читать ребенку. Есть книги, которые ребенок просто не поймет. Я уже говорила про "Муму", которая может отбить охоту к чтению очень быстро. Чтением ребенка должен управлять родитель. Потом уже в возрасте от восемнадцати пусть читает.

— Мне 10 лет. Я пишу рассказы и стихи. Что вы мне посоветуете, чтобы я стал хорошим писателем?

— Писать и не останавливаться. Писать рассказы, писать, стихи. Писать больше и обязательно каждый день и понимать главное, для чего ты это пишешь. Тебе десять лет, а давай поговорим с тобой на эту тему через четыре года. Главное — не останавливайся, если тебе хочется, просто пиши и все.

Напоследок популярной писательнице задали вопрос о Самаре. Автор, недолго думая, отметила самарчан как приветливых и милых: "Я второй раз у вас здесь, в Самаре. Самара прекрасна. Жалко только, что метро у вас маленькое. Хорошо бы, чтобы оно было немножечко побольше. Может быть, вам удобнее тогда было в этом городе жить. И вообще, во всех городах, в которых я бывала, живут прекрасные, замечательные люди. Люди на самом деле везде хорошие. Просто, как сказал Булгаков, квартирный вопрос их испортил. Спасибо!"

После продолжительной беседы Дарья провела автограф-сессию и фотографировалась с поклонниками.