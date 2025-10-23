В Самаре пройдет творческая встреча с писателем и публицистом Юрием Поляковым

В пятницу, 31 октября, в 14:00 Самарская областная научная библиотека приглашает на творческую встречу с известным русским писателем, драматургом, публицистом и общественным деятелем Юрием Поляковым (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Посетителям представится редкая возможность пообщаться с одним из самых читаемых авторов в России, чьи литературные работы регулярно переиздаются и экранизируются.

Юрий Михайлович Поляков — председатель Национальной ассоциации драматургов, экс-главред "Литературной газеты". Прежде всего он известен как автор произведений, так полюбившихся читателям всех возрастов: "Совдетство", "Быть русским в России", "Грибной царь", "ЧП районного масштаба".

В ходе предстоящего мероприятия писатель расскажет о своем творческом пути, книгах, жизненной позиции, планах на будущее, а также ответит на вопросы участников.

Вход свободный.