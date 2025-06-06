Самарская область вошла в ТОП-10 регионов, где произведения Александра Пушкина читают чаще всего

Книжный сервис "Строки" от цифровой экосистемы МТС к Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина проанализировал, какие произведения классика русской литературы пользуются наибольшей популярностью, а также каковы характеристики читательской аудитории.

Самарская область, по данным аналитики, входит в ТОП-10 регионов, где произведения Пушкина особенно популярны. Жители региона чаще всего читают такие произведения, как "Евгений Онегин", "Капитанская дочка", и "Пиковая дама". Также в ТОП-5 вошли произведения "Руслан и Людмила" и "Дубровский". Аналитики выяснили, что женщины чаще читают произведения Пушкина, чем мужчины.

Аналитики также исследовали предпочтения пользователей МТС "Строки" старше 18 лет - тем, кто читает или перечитывает Пушкина осознанно, а не по требованию школьной программы. Чаще всего к произведениям Александра Сергеевича обращаются люди в возрасте 35-44 лет, а реже всего - читатели 65+.