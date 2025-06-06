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Литература Культура

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов, где произведения Александра Пушкина читают чаще всего

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
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Книжный сервис "Строки" от цифровой экосистемы МТС к Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина проанализировал, какие произведения классика русской литературы пользуются наибольшей популярностью, а также каковы характеристики читательской аудитории.

Фото: предоставлено МТС

Самарская область, по данным аналитики, входит в ТОП-10 регионов, где произведения Пушкина особенно популярны. Жители региона чаще всего читают такие произведения, как "Евгений Онегин", "Капитанская дочка", и "Пиковая дама". Также в ТОП-5 вошли произведения "Руслан и Людмила" и "Дубровский". Аналитики выяснили, что женщины чаще читают произведения Пушкина, чем мужчины.

Аналитики также исследовали предпочтения пользователей МТС "Строки" старше 18 лет - тем, кто читает или перечитывает Пушкина осознанно, а не по требованию школьной программы. Чаще всего к произведениям Александра Сергеевича обращаются люди в возрасте 35-44 лет, а реже всего - читатели 65+.

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Последние комментарии

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великолепные книги супер

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Замечательный человек! Таких бы поболе.

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Прекрасно и замечательно, других слов нет!

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Спасибо

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А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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