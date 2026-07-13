Самарцев ждет вечер поэзии Маяковского

В среду, 15 июля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" состоится литературный вечер "Мой Маяковский", приуроченный ко дню рождения выдающегося русского и советского поэта-футуриста Владимира Маяковского. Мероприятие проведет актер Денис Евневич.

Актер театра "Грань" Денис Евневич прочитает как сатирические, резкие, хулиганские стихи Маяковского, так и его любовную лирику, а также расскажет об интересных фактах биографии поэта. Гости услышат "Лиличку!", "Нате!", отрывки из поэм "Облако в штанах", "Флейта-позвоночник" и другие произведения авангардиста Маяковского.