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Литература Культура

Самарцев ждет вечер поэзии Маяковского

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 июля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" состоится литературный вечер "Мой Маяковский", приуроченный ко дню рождения выдающегося русского и советского поэта-футуриста Владимира Маяковского. Мероприятие проведет актер Денис Евневич.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Актер театра "Грань" Денис Евневич прочитает как сатирические, резкие, хулиганские стихи Маяковского, так и его любовную лирику, а также расскажет об интересных фактах биографии поэта. Гости услышат "Лиличку!", "Нате!", отрывки из поэм "Облако в штанах", "Флейта-позвоночник" и другие произведения авангардиста Маяковского.

Начало вечера в 19:00.
Сбор гостей с 18:30.
Вход свободный (18+)
Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155, культурный центр "ЗИМ Галерея".

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