Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира — любимые животные-персонажи у россиян

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Книжный сервис Литрес, банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить у пользователей, какие литературные персонажи животных для них самые любимые. Первым по популярности стал Чеширский Кот. Кошачьи сформировали и топ-3 в категории русской литературы.

По результатам опроса, лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38%) из "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты — кот учёный (24%) из "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из "Сказок моей матушки Гусыни" Шарля Перро.

В топ-3 любимых животных из русской литературы вновь вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте — обаятельный кот Матроскин (47%), герой повести Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот". На втором — остроумный и красноречивый Кот Бегемот (43%) из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котёнок по имени Гав (37%) из одноимённой книги Григория Остера.

Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила грациозная и мудрая пантера Багира (44%) из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, на третьей — вновь герой "Книги джунглей", храбрый мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).

"Судя по результатам исследования, любимые животные россиян — коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки — ни пса Шарика, ни Белого Бима Чёрного уха, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен — он и добрый советчик, наделённый вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла. Может балансировать между реальной и загробной жизнью, быть положительным персонажем или нечистью. В то время как у собак иная роль — быть верным другом и надёжным соратником. Они не отличаются хитростью и изощрённым умом и больше зависят от людей, чем кошки", — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "Литрес".

"Сказки — одна из первых форм знакомства детей с литературой. Вспоминая филолога Проппа, подчеркивающего их ключевую роль в воспитании детей, считаю, сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения. Чтение сказок позволяет анализировать жизненные ситуации и поступки героя, понимать его внутреннее состояние, распознавать конфликты и смыслы. Именно сила интеллектуального осмысления отличает литературу от других форм творчества. В своих корпоративных социальных проектах мы нередко используем творческое переосмысление, помогая адаптировать восприятие классики и сохранять культурное наследие России", — комментирует Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании "ВТБ — это классика".

*Исследование проведено Литрес и ВТБ в рамках совместного проекта компаний — поддержки VIII сезона литературной премии "Электронная буква — 2025", где банк выступает генеральным спонсором и наградит победителей в двух номинациях: главной — "Книга года" — и новой специальной номинации для чтецов — "Голос классики".

Опрос прошёл в ноябре 2025 г. среди 600+ россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем данные были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа "Другое". Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.

