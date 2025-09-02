В Самаре пройдет книжный фестиваль "Время читать"

В субботу, 20 сентября, в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль "Время читать — 2025" (0+).

"Время читать" проводится в Самаре с 2020 года. Фестиваль организован Самарской областной универсальной научной библиотекой и другими библиотеками, музеями, а также другими организациями и учреждениями региона.

Девиз предстоящего фестиваля — "С любовью". Обращаясь к нему, каждый человек сможет задуматься о чем-то своем, близком и родном: о вдохновляющих с детства книгах и их героях, о поразительных произведениях искусства, о семье и родном крае, о любимом деле — обо всем, что наполняет жизнь смыслом. В день фестиваля о любви будут говорить и читать повсюду: в литературной гостиной, где пройдут встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы и автограф-сессии; на книжной ярмарке с участием ведущих отечественных издательств, которые познакомят читателей с редкими книгами; на уличном вернисаже самарских художников, где можно будет увидеть десятки живописных работ.

Ожидается, что фестиваль посетят писатели Шамиль Идиатуллин, Роман Сенчин, Максим Макарычев и Светлана Волкова, поэты Виктор Кирюшин и Елизавета Хапланова, сценарист Наталия Егорова.

На главной сцене покажут концертные версии музыкальных спектаклей: "Спящая красавица" (Самарский театр кукол), "Дюймовочка" (театр "Витражи"), "Зримая песня" (театр юного зрителя "СамАрт"), "Ожидание" (САТОБ им. Д. Шостаковича), мюзикл "Провинция" (театр для детей и молодежи "Мастерская").

Свои программы представят Самарская областная детская библиотека, областная библиотека для молодежи и областная библиотека для слепых. Они предложат активности для семейного досуга, патриотические акции, а также проекты, адресованные незрячим и слабовидящим читателям.

Сотрудники музея им. Алабина, областного художественного музея и музея им. М. Горького расскажут о пишущих художниках и рисующих писателях, поведают об образе старой Самары и Куйбышева в мемуаристике, осмыслят гастрономические образы в сочинениях русских писателей. На площадке Агентства социокультурных технологий можно будет увидеть работы мастеров декоративно-прикладного творчества Самарской области.

Гости фестиваля смогут совершить путешествие в мир авиационных и ракетных технологий через интерактивные зоны "ОДК — Кузнецов". Работники предприятия помогут узнать больше о профессии инженера через погружение в виртуальную реальность.

"Время читать" в этот раз станет еще и "фестивалем фестивалей" — муниципальные библиотеки Самарской области презентуют здесь свои литературные акции, получившие признание на всероссийском уровне: "Толстовские сезоны", "Читаем Аксакова всей Россией", "Гариновские чтения".

"Время читать. С любовью" пройдет на территории сквера на пл. Куйбышева 20 сентября, с 11:00 до 21:00. Вход свободный. Подробности программы фестиваля можно узнать на официальном сайте, а также в сообществе "ВКонтакте".

19 сентября, в 18:00, в галерее "Новое пространство" стартует своеобразный пролог к фестивалю "Время читать. С любовью". Им станет открытие выставки живописи, графики, скульптуры и эмали всемирно известного художника Зураба Церетели. Экспозиция получит название "Я садовником родился" (0+).