16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет "Гаражка" издательства МИФ Исследование Литрес и LiveLib: 83% россиян в браке считают свою семью идеальной 380 единиц оригинального контента книжного сервиса Строки станут доступны в Литрес Успеть за 60 секунд: в Самаре пройдет конкурс на скоростное чтение В Самарской области откроют 5 новых модельных библиотек

Литература Культура

В Самаре пройдет книжный фестиваль "Время читать"

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮC.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 сентября, в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль "Время читать — 2025" (0+).

"Время читать" проводится в Самаре с 2020 года. Фестиваль организован Самарской областной универсальной научной библиотекой и другими библиотеками, музеями, а также другими организациями и учреждениями региона.

Девиз предстоящего фестиваля — "С любовью". Обращаясь к нему, каждый человек сможет задуматься о чем-то своем, близком и родном: о вдохновляющих с детства книгах и их героях, о поразительных произведениях искусства, о семье и родном крае, о любимом деле — обо всем, что наполняет жизнь смыслом. В день фестиваля о любви будут говорить и читать повсюду: в литературной гостиной, где пройдут встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы и автограф-сессии; на книжной ярмарке с участием ведущих отечественных издательств, которые познакомят читателей с редкими книгами; на уличном вернисаже самарских художников, где можно будет увидеть десятки живописных работ.

Ожидается, что фестиваль посетят писатели Шамиль Идиатуллин, Роман Сенчин, Максим Макарычев и Светлана Волкова, поэты Виктор Кирюшин и Елизавета Хапланова, сценарист Наталия Егорова.
На главной сцене покажут концертные версии музыкальных спектаклей: "Спящая красавица" (Самарский театр кукол), "Дюймовочка" (театр "Витражи"), "Зримая песня" (театр юного зрителя "СамАрт"), "Ожидание" (САТОБ им. Д. Шостаковича), мюзикл "Провинция" (театр для детей и молодежи "Мастерская").

Свои программы представят Самарская областная детская библиотека, областная библиотека для молодежи и областная библиотека для слепых. Они предложат активности для семейного досуга, патриотические акции, а также проекты, адресованные незрячим и слабовидящим читателям.

Сотрудники музея им. Алабина, областного художественного музея и музея им. М. Горького расскажут о пишущих художниках и рисующих писателях, поведают об образе старой Самары и Куйбышева в мемуаристике, осмыслят гастрономические образы в сочинениях русских писателей. На площадке Агентства социокультурных технологий можно будет увидеть работы мастеров декоративно-прикладного творчества Самарской области.

Гости фестиваля смогут совершить путешествие в мир авиационных и ракетных технологий через интерактивные зоны "ОДК — Кузнецов". Работники предприятия помогут узнать больше о профессии инженера через погружение в виртуальную реальность.

"Время читать" в этот раз станет еще и "фестивалем фестивалей" — муниципальные библиотеки Самарской области презентуют здесь свои литературные акции, получившие признание на всероссийском уровне: "Толстовские сезоны", "Читаем Аксакова всей Россией", "Гариновские чтения".

"Время читать. С любовью" пройдет на территории сквера на пл. Куйбышева 20 сентября, с 11:00 до 21:00. Вход свободный. Подробности программы фестиваля можно узнать на официальном сайте, а также в сообществе "ВКонтакте".

19 сентября, в 18:00, в галерее "Новое пространство" стартует своеобразный пролог к фестивалю "Время читать. С любовью". Им станет открытие выставки живописи, графики, скульптуры и эмали всемирно известного художника Зураба Церетели. Экспозиция получит название "Я садовником родился" (0+).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5