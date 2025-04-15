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Литература Культура

В Самарской областной библиотеке для молодежи пройдет виртуальная креативная сессия

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 апреля, в 11:00 Самарская областная библиотека для молодежи проведет ежегодную виртуальную креативную сессию. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Конференция объединит сотрудников учреждений культуры со всей России для обмена лучшими практиками работы с молодежью и для молодежи. Мероприятия проводятся при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи, молодежной секции Российской Библиотечной Ассоциации.

На конференции планируется обсудить опыт учреждений культуры в создании современных молодежных форматов для приобщения к знаниям и культуре, поговорить о возможностях онлайн-библиотек, презентовать партнерские проекты библиотек с местными организациями по продвижению чтения.

Своим опытом в рамках конференции поделятся специалисты по работе с молодежью из библиотек регионов России и Ближнего Зарубежья. Среди них — Луганская молодежная библиотека, библиотеки Москвы, Калининграда, Мурманска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и других крупных городов России, республики Коми и республики Беларусь.

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