16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Наследники победителей: библиотека им. Н. К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева "Мастер и Маргарита" как зеркало эпохи: в Самаре обсудили любовь, творчество и религиозную провокацию Булгакова В Новокуйбышевске ушел из жизни поэт Евгений Семичев Внутренняя красота и верность себе: "Ростелеком Книги", "Литрес" и "Читай-город" назвали вдохновляющие черты литературных героинь Поэтесса Светлана Смолич: "Вообразить чужую душу, наполнить музыкой ее..."

Литература Культура

Наследники победителей: библиотека им. Н. К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии Дня Великой Победы самарский филиал фонда "Защитники Отечества" присоединился к фестивалю "Книжное эхо войны" в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской, которая собрала школьников региона.

Фото: самарский филиал Госфонда Защитники Отечества

Организатором мероприятия выступил Совет молодых библиотекарей "СМИБС" — инициативная группа молодых специалистов, которая создает современные, искренние и эмоциональные форматы работы с историей через диалог, творчество и личное участие каждого гостя.

"Книжное эхо войны" — это не просто лекция или выставка. Это фестиваль живой памяти, где история Великой Отечественной войны раскрывается через книгу, слово, музыку и личный опыт.

"Фестиваль "Книжное эхо войны" — это возможность отдать дань памяти нашим ветеранам Великой Отечественной войны, ведь ничто не забыто!", — прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества".

Особую атмосферу мероприятию придала встреча с настоящим героем нашего времени, выпускником региональной программы "Школа героев" (инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым) ветераном СВО Сергеем Алексеевым. Герой представил гостям третий том книги "Честь наивысшая — носить русский мундир", а также поделился личным боевым опытом. Отдельной темой разговора стало размышление о связи поколений: о том, как подвиг фронтовиков 1940-х отзывается в сердцах современных защитников Отечества и почему память о войне не меркнет, передаваясь через семейные архивы и строки книг.

"Когда читаешь о подвигах солдат Великой Отечественной, понимаешь: честь, достоинство и любовь к Родине — это не громкие слова из учебника. Для меня носить русский мундир сегодня и готовиться встретить День Победы — значит быть достойным их подвига, и об этом наш разговор на фестивале "Книжное эхо войны" в канун 9 Мая", — поделился ветеран СВО.

Фестиваль стал пространством для диалога, где молодежь может говорить о серьезных вещах искренне и глубоко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31