Наследники победителей: библиотека им. Н. К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева

В преддверии Дня Великой Победы самарский филиал фонда "Защитники Отечества" присоединился к фестивалю "Книжное эхо войны" в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской, которая собрала школьников региона.

Организатором мероприятия выступил Совет молодых библиотекарей "СМИБС" — инициативная группа молодых специалистов, которая создает современные, искренние и эмоциональные форматы работы с историей через диалог, творчество и личное участие каждого гостя.

"Книжное эхо войны" — это не просто лекция или выставка. Это фестиваль живой памяти, где история Великой Отечественной войны раскрывается через книгу, слово, музыку и личный опыт.

"Фестиваль "Книжное эхо войны" — это возможность отдать дань памяти нашим ветеранам Великой Отечественной войны, ведь ничто не забыто!", — прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества".

Особую атмосферу мероприятию придала встреча с настоящим героем нашего времени, выпускником региональной программы "Школа героев" (инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым) ветераном СВО Сергеем Алексеевым. Герой представил гостям третий том книги "Честь наивысшая — носить русский мундир", а также поделился личным боевым опытом. Отдельной темой разговора стало размышление о связи поколений: о том, как подвиг фронтовиков 1940-х отзывается в сердцах современных защитников Отечества и почему память о войне не меркнет, передаваясь через семейные архивы и строки книг.

"Когда читаешь о подвигах солдат Великой Отечественной, понимаешь: честь, достоинство и любовь к Родине — это не громкие слова из учебника. Для меня носить русский мундир сегодня и готовиться встретить День Победы — значит быть достойным их подвига, и об этом наш разговор на фестивале "Книжное эхо войны" в канун 9 Мая", — поделился ветеран СВО.

Фестиваль стал пространством для диалога, где молодежь может говорить о серьезных вещах искренне и глубоко.