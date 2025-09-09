16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Заварка" организует на День города бесплатные мероприятия 95-й сезон Самарского академического театра оперы и балета открылся оперой "Леди Макбет Мценского уезда" Артистов Самарской области приглашают на фестиваль-конкурс "Рождественская елка "Казачий круг" Во дворе Третьяковской галереи состоится концерт классической музыки Музей Рязанова анонсировал программу на День города

Культура

Летом жители Самарской области чаще всего читали фэнтези и слушали трек "Худи"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цифровая экосистема МТС на основе аналитики холдинга МТС Медиа подвела итоги "цифрового" лета в Самарской области и выяснила музыкальные, книжные и сериальные предпочтения жителей региона.

Фото: предоставлено МТС

Чаще всего в летний сезон жители Самарской области включали трек "Худи" от Джигана, Artik & Asti, и NILETTO, песню "Асфальт" от Jakone и Kiliana, а также музыкальную работу "Поезда" от Жени Трофимова и группы Комната культуры. Интересно и то, что за три летних месяца аудитория МТС Музыки в регионе выросла на 15%.

Для чтения этим летом жители Самарской области выбирали произведения Ребекки Яррос — романтические фэнтези "Четвертое крыло" и "Железное пламя", а также российский хоррор "Лес" Светланы Тюльбашевой. При этом, по данным аналитики сервиса МТС Строки, погружаться в онлайн-чтение в Самарской области в значительной степени предпочитают женщины (более 75% пользователей).

В лидерах по просмотрам у жителей региона этим летом фильм "Кракен" с Александром Петровым в ролях. Новый фильм попал в список самых просматриваемых кинолент по версии экспертов онлайн-кинотеатра KION. Также самарские пользователи выбирали для просмотра сериалы "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным, "Нереалити" с Ольгой Дибцевой и "Театральная зона" с Никитой Кологривым. По данным KION, наиболее активно досуг перед экранами проводили женщины и мужчины в возрасте 35-44 лет.

Холдинг МТС Медиа создан в 2024 году и объединяет развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС разных средах: KION, МТС Музыка, Строки, компанию МТС Live, музыкальную компанию полного цикла МТС Лейбл и студию KIONFILM.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Фото на сайте

В Самаре прошел ВолгаФест-2025: фоторепортаж

В Самаре прошел ВолгаФест-2025: фоторепортаж

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5