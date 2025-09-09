Летом жители Самарской области чаще всего читали фэнтези и слушали трек "Худи"

Цифровая экосистема МТС на основе аналитики холдинга МТС Медиа подвела итоги "цифрового" лета в Самарской области и выяснила музыкальные, книжные и сериальные предпочтения жителей региона.

Чаще всего в летний сезон жители Самарской области включали трек "Худи" от Джигана, Artik & Asti, и NILETTO, песню "Асфальт" от Jakone и Kiliana, а также музыкальную работу "Поезда" от Жени Трофимова и группы Комната культуры. Интересно и то, что за три летних месяца аудитория МТС Музыки в регионе выросла на 15%.

Для чтения этим летом жители Самарской области выбирали произведения Ребекки Яррос — романтические фэнтези "Четвертое крыло" и "Железное пламя", а также российский хоррор "Лес" Светланы Тюльбашевой. При этом, по данным аналитики сервиса МТС Строки, погружаться в онлайн-чтение в Самарской области в значительной степени предпочитают женщины (более 75% пользователей).

В лидерах по просмотрам у жителей региона этим летом фильм "Кракен" с Александром Петровым в ролях. Новый фильм попал в список самых просматриваемых кинолент по версии экспертов онлайн-кинотеатра KION. Также самарские пользователи выбирали для просмотра сериалы "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным, "Нереалити" с Ольгой Дибцевой и "Театральная зона" с Никитой Кологривым. По данным KION, наиболее активно досуг перед экранами проводили женщины и мужчины в возрасте 35-44 лет.