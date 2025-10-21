В Самаре откроется выставка резчиков по дереву

В среду, 22 октября, в 17:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий (Самара, ул. Некрасовская, 78) состоится открытие выставки изделий художественной обработки дерева мастеров Самарской области "Там, где ветры рисуют узоры…" (16+).

Многовековая культура художественной резьбы имеет национальные традиции, которые передаются из поколения в поколение при украшении резьбой деревянных домов, создании бытовых, декоративных изделий. Дерево и в наши дни остается излюбленным материалом художников. Из него создают скульптуру, утилитарные и декоративные предметы.

Самара, которая славится деревянным зодчеством, со своими талантливыми мастерами впитала в себя и многие мировые традиции этого ремесла.

Экспозиция познакомит с работами самарских резчиков, работающих в разных направлениях и стилях. В экспозиции представлена геометрическая, плоскорельефная, рельефная, контурная, скульптурная резьба.

12 талантливых мастеров из разных городов Самарской области раскрывают дерево как живую материю. Участник выставки Сергей Ключников: "Я занимаюсь скульптурной резьбой по дереву более 35 лет, и убедился, что форма дерева, его текстура, возраст, зачастую сами подсказывают характер работы, и мастеру остается лишь идти за тем, что ему дерево рассказывает".

Мастер из Сызрани, Дмитрий Таршицейский в качестве заготовок для своих ваз, блюд, подносов и других предметов интерьера использует то, мимо чего мы обычно проходим не замечая, — коряги, топляк, сломанные ветром или обрезанные коммунальными службами ветки деревьев. Вся богатая палитра текстуры разных пород деревьев просматривается в его изделиях.

Привет от Ван Гога сквозь века и с волжской интерпретацией в "Подсолнухах" самарского мастера Вячеслава Квитко, также отдавшем резьбе по дереву более 35 лет. Мастер любит создавать из текстуры дерева (липа, береза) самые разные цветочные композиции.

"Обработкой дерева всегда занимались для самых разных нужд — создавали посуду, украшали свое жилище. Но в своей выставке мы хотим сконцентрироваться на резьбе как искусстве создавать различные и порой необычные образы, на мастерах, которые филигранно владеют техниками этого ремесла, не только повторяя традиции, но и привнося в них свое авторское видение", — рассказывает директор агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.

Участник выставки, педагог, почетный работник образования РФ Александр Тилли соединил в своих работах любовь к энтомологии и художественной скульптурной резьбе. Его символические семь жуков-слонов, сделанные из цельного бруска липы, по замыслу автора, являются символом благополучия и достатка.

"В руках художниках дерево становится искусством, и в то же время дерево служит искусству. Поэтому отдельной строкой на выставке будут представлены изделия самарского мастера и музыканта Максима Бурко", — рассказывают кураторы проекта. Самарец изготавливает уникальные этнические инструменты: русские рожки, жалейки и свирели, калюки и пищики, флейты народов Южной Америки, скандинавские флейты и волынки, ирландские вистлы.

Кроме того, на выставке можно будет познакомиться с изделиями Похвистневского дома ремесел, который занимается сохранением исторического и культурного наследия нашего края. Местные резчики представят панно, скульптуры в своей самобытной манере.

Исторические темы, библейские сюжеты и христианские мотивы, природа родного края и русские народные сказки отражены в работах потомственного резчика по дереву Сергея Плеханова, руководителя студии резьбы по дереву "Золотые узоры".

Яркий акцент в культурном наследии нашего региона — изделия Жигулевской фабрики художественных изделий, с которыми также можно будет познакомиться на выставке. В свое время самые разнообразные предметы интерьера, выпускаемые фабрикой, занимали призовые места на Всесоюзных выставках, были хорошо известны не только на территории Советского Союза, но и за его пределами.

Участники выставки: руководитель студии резьбы по дереву "Золотые узоры", мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Сергей Плеханов (Самара); мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Сергей Ключников (Самара); мастер декоративно прикладного искусства Самарской области Вячеслав Квитко (Самара); мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Дмитрий Таршицейский (Сызрань); мастер Александр Тилли (Самара); мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Александр Рухман (Самара); мастер Илья Сиротко (Самара); мастер Александр Егоров (Жигулевск), мастер и музыкант Вячеслав Бурко (Самара). Также будут представлены работы от мастеров Дома народных ремесел и декоративно-прикладного искусства Похвистнево — Олега Шестова, Николая Радаева, Василия Варламова — и деревянные изделия "Жигулевской фабрики художественных изделий".

Выставка работает по 15 декабря, вход свободный.