В Самаре пройдет отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг"

В пятницу, 12 октября, в Самаре состоится войсковой отборочный этап волжского войскового казачьего общества всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг". Конкурс направлен на сохранение, развитие и популяризацию казачьей культуры, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"Отрадно, что в отборочном этапе принимают участие не только самодеятельные артисты Самарской губернии, сегодня мы встречаем наших гостей — участников фестиваля из Саратовской области, республики Мордовии и республики Татарстан. Каждый из вас уже показал высокий уровень мастерства, большую любовь к своей земле и казачеству. И, несмотря на то, что сегодня будут выбраны победители, уверена, что проигравших не будет. Для каждого участника фестиваль станет прекрасной площадкой для обмена опытом и профессиональными контактами, возможностью проявить себя", — рассказала врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Участники конкурса: профессиональные и любительские казачьи творческие коллективы и исполнители, представляющие казачьи войсковые объединения, входящие в состав Всероссийского казачьего общества, объединения казаков, творческие коллективы и исполнители, репертуар которых основан на локальных казачьих традициях, включая студенческие и детские творческие коллективы.

Номинации конкурса:

"Фольклорно-этнографические коллективы/исполнители";

"Аутентичные коллективы/исполнители";

"Народно-сценические коллективы/исполнители";

"Хореографические коллективы/исполнители".

Событие пройдет в ДК "Нефтяник" (ул. Кишиневская,13). Начало в 12.00.

Обладатель гран-при будет рекомендован к участию в гала-концерте всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" в Москве.