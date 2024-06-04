16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергиевский ансамбль " Славица" станет участником IX международного фестиваля народной песни "Добровидение" В регионе объявлен прием заявок на фестиваль-конкурс "Серебряная россыпь звезд" В ПФО стартовало голосование за лучшее граффити фестиваля стрит-арта "ФормART" Худрук ансамбля "Славушки" Катерина Беляева: "Наши песни можно услышать только вживую" В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца и балетмейстерских работ им. Геннадия Власенко

Народное творчество Культура

Сергиевский ансамбль " Славица" станет участником IX международного фестиваля народной песни "Добровидение"

СЕРГИЕВСК. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ансамбль " Славица" из Сергиевского района прошел в финал и станет участником IX международного фестиваля народной песни "Добровидение". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В 2024 году фестиваль "Добровидение" объединит более 200 коллективов со всей России и дружественных стран ближнего зарубежья, концерты пройдут в г. Санкт — Петербурге с 14 по 16 июня.

Ансамбль народной песни "Славица" создан в 2015 году по инициативе Натальи Гладковой и Дарьи Свириповой — выпускниц Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, которые с раннего детства занимались народным вокалом в образцовом ансамбле народной песни "Голоса России" муниципального района Сергиевский.

В репертуаре ансамбля народные песни различного жанра разных областей и регионов России и ближнего зарубежья. Особый интерес представляют песни, записанные руководителем ансамбля –Свириповой Дарьей Владимировной — от своей бабушки — Ткаченко Зои Алексеевны, которые стали особо любимы и участниками ансамбля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 24 июля 2015 13:19 Фестиваля "Ратное дело" в 2015 году не будет

Жаль.

Irina Anisimova 27 июня 2015 13:44 Фестиваль красок в Самаре перенесен с 27 июня на 1 августа

В какую цену будут пакетики с краской?)

Genry Pirat 29 апреля 2015 10:14 В ДК Железнодорожников состоялся концерт, посвященный 70-летию Победы

а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...

Татьяна Чап 05 июля 2014 14:17 Национальный праздник с представлениями у костра по мотивам мордовской мифологии пройдет в Безенчукском районе

Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!

Фото на сайте

В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

В с. Дубовый Умет прошел этнографический фестиваль "Волжские забавы"

В с. Дубовый Умет прошел этнографический фестиваль "Волжские забавы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30