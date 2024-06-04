Сергиевский ансамбль " Славица" станет участником IX международного фестиваля народной песни "Добровидение"

Ансамбль " Славица" из Сергиевского района прошел в финал и станет участником IX международного фестиваля народной песни "Добровидение". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В 2024 году фестиваль "Добровидение" объединит более 200 коллективов со всей России и дружественных стран ближнего зарубежья, концерты пройдут в г. Санкт — Петербурге с 14 по 16 июня.

Ансамбль народной песни "Славица" создан в 2015 году по инициативе Натальи Гладковой и Дарьи Свириповой — выпускниц Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, которые с раннего детства занимались народным вокалом в образцовом ансамбле народной песни "Голоса России" муниципального района Сергиевский.

В репертуаре ансамбля народные песни различного жанра разных областей и регионов России и ближнего зарубежья. Особый интерес представляют песни, записанные руководителем ансамбля –Свириповой Дарьей Владимировной — от своей бабушки — Ткаченко Зои Алексеевны, которые стали особо любимы и участниками ансамбля.