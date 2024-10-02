Юные участники корпоративного фестиваля ПАО "Газпром" "Факел" выступили на благотворительном концерте "Дети — детям!"

1 октября в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" участники зонального тура корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ПАО "Газпром" выступили на благотворительном концерте "Дети — детям!".
Фото: https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2024/october/article575952/
Для юных зрителей выступали артисты из разных уголков нашей страны, унося их в виртуальное путешествие по необъятной Родине. Для самарских ребят пели и танцевали творческие коллективы и солисты из Саратова, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Ноябрьска, Чайковского, Махачкалы и Москвы. Факелисты подарили незабываемые эмоции 380 самарским ребятам — учащимся общеобразовательных учреждений, воспитанникам коррекционной школы, детям из многодетных семей.
Ведущий концерта рассказал зрителям о том, что корпоративный фестиваль "Факел" ПАО "Газпром" получил международное признание и даже стал обладателем трех мировых рекордов, которые были зафиксированы Международным агентством "Интеррекорд": самый крупный фестиваль по количеству участников, самый масштабный фестиваль в мире по территории присутствия артистов и самый многонациональный. Впечатленные словами ведущего, ребята подарили участникам концерта рекордно громкие аплодисменты.
— Нам все очень понравилось! — наперебой делились впечатлениями ученики самарской школы № 116. — Ребята в солнечных костюмах такие пластичные, у них как будто тела резиновые! Мы очень рады, что попали на этот концерт. Уходим с отличным настроением!
И этому охотно веришь, ведь участники "Факела" зажигали, как они это умеют. Зал "включился" с первого выступления, когда на сцену лунной походкой вышел мини-Майкл Джексон (представитель делегации "Газпром добыча Ноябрьск"). Озорные снегошарики из "Газпром трансгаз Ставрополь" и #уткапати в исполнении участников делегации "Газпром трансгаз Чайковский" тоже сорвали овации. Зрители завизжали от восторга, услышав знакомые ритмы рок-н-ролла и увидев маленького байкера из "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" на велосипеде. Пауза повисла лишь однажды, когда участница коллектива из "Газпром трансгаз Саратов" в номере "Запутанная история" про непослушные волосы сняла парик и оказалась "лысой". Потом кто-то крикнул "Да это парик такой!". Зал выдохнул и зааплодировал смелой девочке.
Колыбельная медведицы, трогательно исполненная Анной и Анастасией Рогинскими (девочки представляют делегацию "Газпром ПХГ"), вызвала у самарских ребят желание присоединиться к исполнению номера, поэтому они достали фонарики и раскачивались в такт музыке. От сотен огоньков стало еще красивее и уютнее. Так дети из разных уголков России обменялись теплом своих сердечек. И это были не виртуальные лайки, а нечто гораздо большее.
Проведение подобных благотворительных концертов стало хорошей традицией в Газпроме. Виртуозное исполнение номеров на сцене сверстниками не только заряжает позитивом зрителей, но и побуждает к творчеству. Например, пятилетняя Вера Пушкарева заявила о своем желании пойти учиться танцевать. И пусть новых звездочек станет больше, в том числе благодаря Газпрому.
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.