Юные участники корпоративного фестиваля ПАО "Газпром" "Факел" выступили на благотворительном концерте "Дети — детям!"

1 октября в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" участники зонального тура корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ПАО "Газпром" выступили на благотворительном концерте "Дети — детям!".

Фото: https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2024/october/article575952/

Для юных зрителей выступали артисты из разных уголков нашей страны, унося их в виртуальное путешествие по необъятной Родине. Для самарских ребят пели и танцевали творческие коллективы и солисты из Саратова, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Ноябрьска, Чайковского, Махачкалы и Москвы. Факелисты подарили незабываемые эмоции 380 самарским ребятам — учащимся общеобразовательных учреждений, воспитанникам коррекционной школы, детям из многодетных семей.

Ведущий концерта рассказал зрителям о том, что корпоративный фестиваль "Факел" ПАО "Газпром" получил международное признание и даже стал обладателем трех мировых рекордов, которые были зафиксированы Международным агентством "Интеррекорд": самый крупный фестиваль по количеству участников, самый масштабный фестиваль в мире по территории присутствия артистов и самый многонациональный. Впечатленные словами ведущего, ребята подарили участникам концерта рекордно громкие аплодисменты.

— Нам все очень понравилось! — наперебой делились впечатлениями ученики самарской школы № 116. — Ребята в солнечных костюмах такие пластичные, у них как будто тела резиновые! Мы очень рады, что попали на этот концерт. Уходим с отличным настроением!

И этому охотно веришь, ведь участники "Факела" зажигали, как они это умеют. Зал "включился" с первого выступления, когда на сцену лунной походкой вышел мини-Майкл Джексон (представитель делегации "Газпром добыча Ноябрьск"). Озорные снегошарики из "Газпром трансгаз Ставрополь" и #уткапати в исполнении участников делегации "Газпром трансгаз Чайковский" тоже сорвали овации. Зрители завизжали от восторга, услышав знакомые ритмы рок-н-ролла и увидев маленького байкера из "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" на велосипеде. Пауза повисла лишь однажды, когда участница коллектива из "Газпром трансгаз Саратов" в номере "Запутанная история" про непослушные волосы сняла парик и оказалась "лысой". Потом кто-то крикнул "Да это парик такой!". Зал выдохнул и зааплодировал смелой девочке.

Колыбельная медведицы, трогательно исполненная Анной и Анастасией Рогинскими (девочки представляют делегацию "Газпром ПХГ"), вызвала у самарских ребят желание присоединиться к исполнению номера, поэтому они достали фонарики и раскачивались в такт музыке. От сотен огоньков стало еще красивее и уютнее. Так дети из разных уголков России обменялись теплом своих сердечек. И это были не виртуальные лайки, а нечто гораздо большее.

Проведение подобных благотворительных концертов стало хорошей традицией в Газпроме. Виртуозное исполнение номеров на сцене сверстниками не только заряжает позитивом зрителей, но и побуждает к творчеству. Например, пятилетняя Вера Пушкарева заявила о своем желании пойти учиться танцевать. И пусть новых звездочек станет больше, в том числе благодаря Газпрому.