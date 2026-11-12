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Общество

Штормовое предупреждение для Самарской области: непогода ночью 13 ноября

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным синоптиков, ночью 13 ноября в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий. Местами пройдут сильные осадки — мокрый снег вперемешку с дождем. Из‑за этого видимость снизится до 1–2 км.

Фото: Александра Ламзина

Дополнительно прогнозируется налипание мокрого снега и усиление ветра, местами порывы достигнут 18 м/с.

В связи с неблагоприятной погодой экстренные службы призывают жителей быть предельно осторожными:

  • не выходите без необходимости на улицу;
  • если находитесь на улице — избегайте нахождения под деревьями и неустойчивыми конструкциями;
  • не паркуйте автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами и другими объектами, которые могут упасть из‑за ветра;
  • при использовании газового оборудования обязательно проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах;
  • по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте.

Также стоит обращать внимание на состояние линий электропередач, так как есть риск обрывов из‑за налипшего снега и сильного ветра.

При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.

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