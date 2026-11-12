Штормовое предупреждение для Самарской области: непогода ночью 13 ноября

По данным синоптиков, ночью 13 ноября в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий. Местами пройдут сильные осадки — мокрый снег вперемешку с дождем. Из‑за этого видимость снизится до 1–2 км.
Дополнительно прогнозируется налипание мокрого снега и усиление ветра, местами порывы достигнут 18 м/с.
В связи с неблагоприятной погодой экстренные службы призывают жителей быть предельно осторожными:
- не выходите без необходимости на улицу;
- если находитесь на улице — избегайте нахождения под деревьями и неустойчивыми конструкциями;
- не паркуйте автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами и другими объектами, которые могут упасть из‑за ветра;
- при использовании газового оборудования обязательно проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах;
- по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте.
Также стоит обращать внимание на состояние линий электропередач, так как есть риск обрывов из‑за налипшего снега и сильного ветра.
При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.