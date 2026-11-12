Штормовое предупреждение для Самарской области: непогода ночью 13 ноября

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По данным синоптиков, ночью 13 ноября в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий. Местами пройдут сильные осадки — мокрый снег вперемешку с дождем. Из‑за этого видимость снизится до 1–2 км.

Фото: Александра Ламзина