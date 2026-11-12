В Самаре подведут итоги Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России"

18 ноября в Самаре пройдет торжественная церемония подведения итогов Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России". На площадке Областного дома офицеров Самарского Гарнизона соберутся юные краеведы и путешественники Самарской Губернии.
Краеведческий марафон организован в 2026 году в рамках направления развития регионального туризма в молодёжной среде. Его цель — формирование устойчивого сообщества студенческой и учащейся молодёжи и членов их семей через познавательные экскурсии, активные походы и просветительские мероприятия, посвящённые истории региона, культурному наследию и любви к малой родине. Проект реализуется Самарской региональной молодёжной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения Первых, Общественной палаты Самарской области и профильных ведомств.
На протяжении нескольких месяцев более 1700 "первооткрывателей" обучались на познавательных вебинарах, тренингах и практических занятиях, участвовали в экологических акциях, турслете и больших совместных походах с инструкторским сопровождением, проверяли знания на краеведческой онлайн-викторине. Но главное — сами инициировали и прокладывали собственные маршруты по родным местам: своим районам, городам и поселениям, открывая новое о том, что находится рядом.
На Церемонии наградят победителей региональной конкурсной программы: "Фоторепортаж", "Туристская песня" и "Пешеходный квест-маршрут". Кульминация — награждение Лидеров общекомандного рейтинга Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России".
Также на церемонии будут организованы тематические интерактивные площадки и мастер-классы, творческая программа туристской песни, фото-выставка работ победителей профильного конкурса.
В программе Церемонии также запланирован Круглый стол по обмену опытом, где муниципальные образования, образовательные учреждения и общественные организации представят свои практики в сфере развития краеведения и туризма в молодежной среде.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...