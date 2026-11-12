16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре подведут итоги Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России" Более 4 млн руб. получила молодежь Самарской области на реализацию социально значимых проектов В Самарской области стартовал юбилейный форум добровольцев От личных инициатив - к региональным решениям: в Самарской области определят новых представителей Общественного молодежного парламента Сто школьников в День народного единства отправились в однодневное путешествие по культурным местам Самарской области

Молодежная политика Общество

В Самаре подведут итоги Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 ноября, в Самаре пройдет торжественная церемония подведения итогов Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России". На площадке Областного дома офицеров Самарского Гарнизона соберутся юные краеведы и путешественники Самарской губернии.

Краеведческий марафон организован в 2026 г. в рамках направления развития регионального туризма в молодежной среде. Его цель — формирование устойчивого сообщества студенческой и учащейся молодежи и членов их семей через познавательные экскурсии, активные походы и просветительские мероприятия, посвященные истории региона, культурному наследию и любви к малой родине. Проект реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения Первых, Общественной палаты Самарской области и профильных ведомств.

На протяжении нескольких месяцев более 1700 "первооткрывателей" обучались на познавательных вебинарах, тренингах и практических занятиях, участвовали в экологических акциях, турслете и больших совместных походах с инструкторским сопровождением, проверяли знания на краеведческой онлайн-викторине. Но главное — сами инициировали и прокладывали собственные маршруты по родным местам: своим районам, городам и поселениям, открывая новое о том, что находится рядом.

На Церемонии наградят победителей региональной конкурсной программы: "Фоторепортаж", "Туристская песня" и "Пешеходный квест-маршрут". Кульминация — награждение Лидеров общекомандного рейтинга Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России".

Также на церемонии будут организованы тематические интерактивные площадки и мастер-классы, творческая программа туристской песни, фото-выставка работ победителей профильного конкурса.

В программе Церемонии также запланирован Круглый стол по обмену опытом, где муниципальные образования, образовательные учреждения и общественные организации представят свои практики в сфере развития краеведения и туризма в молодежной среде.

Среди почетных гостей Церемонии:

  • Кристина Юрьевна Гнатюк — заместитель Председателя Самарской Губернской Думы, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Самарской области.
  • Ирина Евгеньевна Калягина — председатель Общественной палаты Самарской области.
  • Представители Министерства молодежной политики Самарской области.
  • Представители Министерства туризма Самарской области.
  • Профильные эксперты программы Краеведческого марафона. 

Адрес: г. Самара, ул. Шостаковича, д. 7, ФГБУ КИ "Дом офицеров Самарского гарнизона".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6