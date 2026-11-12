В Самаре подведут итоги Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России"

В среду, 18 ноября, в Самаре пройдет торжественная церемония подведения итогов Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России". На площадке Областного дома офицеров Самарского Гарнизона соберутся юные краеведы и путешественники Самарской губернии.

Краеведческий марафон организован в 2026 г. в рамках направления развития регионального туризма в молодежной среде. Его цель — формирование устойчивого сообщества студенческой и учащейся молодежи и членов их семей через познавательные экскурсии, активные походы и просветительские мероприятия, посвященные истории региона, культурному наследию и любви к малой родине. Проект реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения Первых, Общественной палаты Самарской области и профильных ведомств.

На протяжении нескольких месяцев более 1700 "первооткрывателей" обучались на познавательных вебинарах, тренингах и практических занятиях, участвовали в экологических акциях, турслете и больших совместных походах с инструкторским сопровождением, проверяли знания на краеведческой онлайн-викторине. Но главное — сами инициировали и прокладывали собственные маршруты по родным местам: своим районам, городам и поселениям, открывая новое о том, что находится рядом.

На Церемонии наградят победителей региональной конкурсной программы: "Фоторепортаж", "Туристская песня" и "Пешеходный квест-маршрут". Кульминация — награждение Лидеров общекомандного рейтинга Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России".

Также на церемонии будут организованы тематические интерактивные площадки и мастер-классы, творческая программа туристской песни, фото-выставка работ победителей профильного конкурса.

В программе Церемонии также запланирован Круглый стол по обмену опытом, где муниципальные образования, образовательные учреждения и общественные организации представят свои практики в сфере развития краеведения и туризма в молодежной среде.

Среди почетных гостей Церемонии: