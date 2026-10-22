Самарцы проверили свои знания о космосе: регион присоединился к Всероссийскому научно-технологическому диктанту

В четверг, 22 октября, в рамках федерального партийного проекта "Выбирай свое" состоялся IV Всероссийский научно-технологический диктант. Организаторами акции выступили партия "Единая Россия" и Фонд содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области. Мероприятие состоялось в рамках Десятилетия науки и технологий и направлено на популяризацию инженерных специальностей и формирование у молодежи интереса к научно-технической сфере.

В 2026 году диктант был посвящен теме "Человек и космос". Участники ответили на 27 вопросов, разделенных на три блока разной сложности: от общих фактов о Солнечной системе до истории создания космического оборудования, жизни Юрия Гагарина и планов России по освоению космического пространства. На выполнение заданий отводился ровно час.

Как отметил координатор партпроекта "Выбирай свое", член Генсовета "Единой России" Сергей Морозов, главная цель акции — "просвещение молодежи: формирование у учащихся целостной картины отечественных возможностей в сфере науки и технологий, а также создание условий для осознанного выбора карьеры инженера и успешной самореализации в интересах страны".

Самарский регион активно присоединился к написанию диктанта. Всего в области была открыта 138 площадок на базе школ, вузов и других образовательных и административных учреждений. Три основные площадки работали в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева, Самарском государственном медицинском университете и Самарском государственном техническом университете.

Министр промышленности и торговли Самарской области, региональный координатор федерального партийного проекта "Выбирай свое" Денис Гурков отметил, что промышленность нашего региона неразрывно связана с темой диктанта: "Авиационно-космический кластер является базовым для экономики Самарской области. На территории одного нашего региона сконцентрирован полный цикл производства всего спектра авиакосмической техники. Отдельно хотелось бы обратиться к студентам. Именно вы формируете будущее нашей промышленности, то, что вы осваиваете сейчас в аудиториях и лабораториях, уже скоро станет основой для новых проектов. Научно-технологический диктант это не просто проверка знаний, это возможность прикоснуться к теме, которая определяет развитие всей страны".

По всей стране диктант написали более чем на двух тысячах площадок в 80 регионах. Все участники получат электронные сертификаты, а первая сотня лучших — сертификаты о подтверждении своего технологического интеллекта. Победителей ждут призы Международного форума технологического развития "Технопром".

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено обеспечению технологического и продовольственного суверенитета страны. Партийный проект "Выбирай свое" направлен на поддержку отечественных производителей, импортозамещение, развитие промышленности и создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы в ключевых отраслях экономики.