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Молодежная политика Общество

Самарцы проверили свои знания о космосе: регион присоединился к Всероссийскому научно-технологическому диктанту

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 октября, в рамках федерального партийного проекта "Выбирай свое" состоялся IV Всероссийский научно-технологический диктант. Организаторами акции выступили партия "Единая Россия" и Фонд содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области. Мероприятие состоялось в рамках Десятилетия науки и технологий и направлено на популяризацию инженерных специальностей и формирование у молодежи интереса к научно-технической сфере.

Фото: предоставлено пресс-службой самарского отделения "Единая Россия"

В 2026 году диктант был посвящен теме "Человек и космос". Участники ответили на 27 вопросов, разделенных на три блока разной сложности: от общих фактов о Солнечной системе до истории создания космического оборудования, жизни Юрия Гагарина и планов России по освоению космического пространства. На выполнение заданий отводился ровно час.

Как отметил координатор партпроекта "Выбирай свое", член Генсовета "Единой России" Сергей Морозов, главная цель акции — "просвещение молодежи: формирование у учащихся целостной картины отечественных возможностей в сфере науки и технологий, а также создание условий для осознанного выбора карьеры инженера и успешной самореализации в интересах страны".

Самарский регион активно присоединился к написанию диктанта. Всего в области была открыта 138 площадок на базе школ, вузов и других образовательных и административных учреждений. Три основные площадки работали в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева, Самарском государственном медицинском университете и Самарском государственном техническом университете.

Министр промышленности и торговли Самарской области, региональный координатор федерального партийного проекта "Выбирай свое" Денис Гурков отметил, что промышленность нашего региона неразрывно связана с темой диктанта: "Авиационно-космический кластер является базовым для экономики Самарской области. На территории одного нашего региона сконцентрирован полный цикл производства всего спектра авиакосмической техники. Отдельно хотелось бы обратиться к студентам. Именно вы формируете будущее нашей промышленности, то, что вы осваиваете сейчас в аудиториях и лабораториях, уже скоро станет основой для новых проектов. Научно-технологический диктант это не просто проверка знаний, это возможность прикоснуться к теме, которая определяет развитие всей страны".

По всей стране диктант написали более чем на двух тысячах площадок в 80 регионах. Все участники получат электронные сертификаты, а первая сотня лучших — сертификаты о подтверждении своего технологического интеллекта. Победителей ждут призы Международного форума технологического развития "Технопром".

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено обеспечению технологического и продовольственного суверенитета страны. Партийный проект "Выбирай свое" направлен на поддержку отечественных производителей, импортозамещение, развитие промышленности и создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы в ключевых отраслях экономики.

Гид потребителя

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

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