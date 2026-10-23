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Молодежная политика Общество

Актер Никита Павленко встретился со школьниками Кинеля

КИНЕЛЬ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В школе № 8 имени воина-интернационалиста С. А. Кафидова пгт Алексеевка городского округа Кинель Самарской области состоялась встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра и кино Никитой Павленко. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который Российское общество "Знание" реализует совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошел в список самых активных клубов страны. Встреча соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Фото: Российское общество "Знание"

В ходе диалога "Художественное слово в эталонном звучании" актер рассказал школьникам о книгах, которые сопровождали его в жизни, о том, как литература формирует вкус и воображение, а также провел практический разбор чтения вместе с юными чтецами.

Никита Павленко рассказал о своем пути к профессии. В детстве он занимался боксом, но из-за травмы плеча оставил спорт. Затем начал посещать театральную студию в родном городе Волгограде, где ему помогли раскрыть талант. После учебы в Школе-студии МХАТ у Константина Райкина он был слушателем Московского государственного института культуры и искусств и ушел в кино.

Лектор поделился, что его любимая книга — "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова. "Эта книга всегда со мной. Она повлияла на меня. Мне очень нравится ее стиль", — отметил он.

На вопрос ребят о том, как литература помогает на актерском пути, Никита Павленко ответил, что для него сейчас она сродни звонку маме: не потому, что это обязанность, а потому, что хочется узнать, как у нее здоровье и настроение.

"Литература для меня — инструмент, который позволяет не терять образованность, говорить культурно по-русски и не давать фантазии зачахнуть. Каждый день читал по 3–5 страниц классической литературы, а с 18 лет читаю ежедневно где-то от пятидесяти до ста страниц, причем это не обязательно классика или художественная литература. Это могут быть сценарии", — рассказал лектор Общества "Знание".

Актер поделился, что, когда начинает понимать, что подыскивает слова или спотыкается, если не может дофантазировать что-то или у него начинает дрожать рука от письменного действия на бумаге, — тогда он сразу хватается за книгу. С возрастом и опытом это стало для него медитативным способом препровождения свободного времени.

При этом лектор Общества "Знание" признал, что очень сложно побудить к действию кого-то словами. Нельзя просто сказать: идите читайте, читать нужно, читать — это правильно. Ему любовь к чтению привил дедушка, познакомив его с таким автором, как Джеймс Шульц.

"Я заметил, что в детстве, когда мы читаем "Остров сокровищ" Стивенсона, сразу все хотим быть пиратами, а если читаем Джеймса Шульца или Фенимора Купера, то — индейцами или путешественниками, исследователями. В моем детстве было большое замечательное пространство, куда я мог убегать, и ключом, открывающим его, была книга. Наверное, для меня это до сих пор какое-то убежище, где я могу пофантазировать, побыть в какой-то своей сокровищнице. Именно литература дала мне первый звонок и первый шаг для вступления на артистическое поле", — поделился Никита Павленко.

В ходе встречи школьники читали вслух стихи и рассказы, многие из которых были посвящены патриотическим темам. Получив практические советы от лектора, ребята смогли сразу же их опробовать. Так, ребята читали произведения не только на большую аудиторию, но и друг другу в паре, что позволило стихотворным строчкам зазвучать по-другому. По словам актера, для него важно делать что-то значимое и полезное, чтобы чувствовать себя нужным. При этом он уверен: его самая любимая роль еще впереди.

Никита Павленко обратил внимание и на то, как по-разному слушатели могут воспринимать стихи в зависимости от подхода чтеца: "Часто читают заученный литературный язык, написанный ямбом, хореем и амфибрахием. То есть точно именно в том сочетании, чтобы оно донеслось до галерки, до последнего ряда. А вы прочитали свободно, так, как понимает нынешняя аудитория", — поделился лектор.

Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

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