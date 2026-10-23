Самарцев ждут на чемпионате “Пилоты будущего”

Движение Первых совместно с Федерацией гонок дронов России проводят в Самаре региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов "Пилоты будущего".

Соревнования пройдут в четверг, 29 октября, на площадке Самарского университета (ул. Врубеля, 29Г). Начало в 9:00, вход для зрителей — свободный по предварительной регистрации.

Чемпионат проводится в Самарской области уже четвертый год. В 2026 г. он объединит 180 юных спортсменов из нашего региона. "Пилоты будущего" — это больше чем соревнования. Это целая школа, которая дает молодым людям возможность получить практические навыки, востребованные в области беспилотных летательных систем. Подобные мероприятия закладывают основу для подготовки специалистов нового поколения — тех, кто способен не только конструировать дроны, но и грамотно применять их. За минувшие четыре года турниры в Самарской области превратились в полноценную платформу для молодежи, стремящейся построить карьеру в сфере БПЛА", — говорит заместитель председателя Самарской Губернской Думы, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Региональные этапы по всей России проходят в очном формате и включают три последовательные дисциплины, проверяющие как теоретические знания, так и реальные навыки пилотирования.

На этапе "Теоретическое тестирование" участникам предстоит ответить на 50 вопросов об устройстве беспилотных летательных аппаратов, принципах их работы, правилах эксплуатации и технике безопасности.

Затем в дисциплине "Технический симулятор — гонки беспилотных воздушных судов" юные пилоты продемонстрируют навыки виртуального управления в среде "Квадросим".

На заключительном этапе "Класс 75 мм" каждый участник должен успешно завершить гонку на скорость и точность управления реальным дроном на специально оборудованной трассе.

По итогам регионального этапа будет сформирован общий протокол. Участники, занявшие с 1-го по 5-е место, получат путевки в финал чемпионата, который состоится в очном формате с 17 по 22 ноября 2026 года в Москве.

Развитие беспилотных авиационных систем — один из ключевых технологических приоритетов страны. Участие в соревнованиях дает молодежи возможность не только прикоснуться к передовым технологиям и освоить их на практике, но и определиться с будущей профессией.

Чтобы стать зрителем соревнований, необходимо пройти регистрацию по ссылке.



Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" — крупнейшее в Российской Федерации сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за ее пределами.

Участниками Движения Первых являются более 16 млн человек. Свыше 55 тысяч первичных отделений Движения Первых работают на регулярной основе на базе школ колледжей и вузов в 89 регионах России. Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время. Среди участников — более 13 миллионов обучающихся, а свыше 2 миллионов человек выполняют роль наставников.

Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Проекты Движения Первых реализуются в рамках национального проекта "Молодежь и дети" (федеральные проекты "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" и "Россия — страна возможностей"). Движение организует 26 федеральных проектов и более 1100 региональных инициатив. Среди них: Всероссийский проект "Звучи", Всероссийский проект "Школьная классика", Всероссийский проект "Литературный марафон", Всероссийский проект "Походы Первых — больше, чем путешествие", Всероссийский проект "Первый студенческий", Всероссийский проект "Юннаты первых", Всероссийский проект "МедиаПритяжение", Всероссийский проект "Благо твори", Всероссийский проект "Первая помощь", Физкультурное мероприятие "Всероссийский проект "Вызов Первых", Всероссийский проект "Первые в профессии", Всероссийский проект — фестиваль "Российская школьная весна", Всероссийский проект "Первые в науке, Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых", тематические смены в федеральных детских центрах и региональных организациях отдыха детей и их оздоровления, Всероссийская программа

"Мы — граждане России!", образовательно-туристские программы "Университетские смены", комплекс мероприятий по международной деятельности, конкурс лучших проектов для детей и молодежи "Конкурс первичных отделений Движения Первых", комплекс мероприятий, направленный на развитие семейного сообщества Движения Первых "Родные — Любимые", Всероссийский проект "КВН.Первые", комплекс мероприятий по поддержке детей из социально уязвимых категорий, комплекс мероприятий, проводимых с целью увеличения эффективности проектов и поддержания достигнутого результата федерального проекта, а также грантовый конкурс Движения Первых и Всероссийский конкурс "Большая перемена".