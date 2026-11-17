Стартовал новый сезон просветительского проекта "Цифровой ликбез". "Лаборатория Касперского" в новом обучающем видео научит детей оказывать первую цифровую помощь и объяснит, как действовать, если они уже столкнулись со злоумышленниками.
"Лаборатория Касперского" четвертый год подряд участвует во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез", который проходит в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Совместно с АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России компания подготовила новый видеоролик на тему цифровой первой помощи.
Ролик и методические материалы к нему доступны на сайте цифровойликбез.рф. По сюжету журналистка рыбка Лина ведет колонку о защите от цифровых угроз в подводном городе Оушен-Сити. К ней за помощью обращаются жители, которые уже столкнулись с мошенниками. На этот раз киберспортсмен осьминожек Лелик перешел по подозрительной ссылке на форуме и скачал вредоносную программу. Лина помогает ему советом: нужно отключить компьютер от интернета, запустить проверку антивирусом и сменить пароли. А черепашка Паша назвал "курьеру" код из sms, и мошенники получили доступ к его аккаунту. Решение - заблокировать незнакомые устройства, сменить пароль и настроить двухфакторную аутентификацию. Затем к журналистке обратилась известная в Оушен-Сити блогер Аврора: она обнаружила ложную информацию о себе на одном из сайтов. Лина советует ей сохранить доказательства и обратиться в техническую поддержку платформы для удаления недостоверных данных. Каждая история завершается простыми рекомендациями, которые помогут ребенку самостоятельно справиться с последствиями цифровых угроз.
Главная мысль ролика: кибербдительность - это умение не попасться на уловки мошенников, а кибернаходчивость - знание того, что делать, если это уже произошло.
"Чаще всего детям рассказывают о том, как не попасться на уловки мошенников. Но не менее важно объяснить, что делать, если это уже произошло. Растерянность и паника в такой ситуации - главные союзники злоумышленников. В новом ролике мы предлагаем ребятам простые и понятные алгоритмы действий: что делать, если скачал подозрительный файл, назвал код из sms незнакомцу или столкнулся с ложной информацией о себе в Сети. Эти знания пригодятся не только детям, но и взрослым. Рекомендуем смотреть ролик всей семьей", - отмечает Андрей Сиденко, руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности.
"Цифровой ликбез" продолжает помогать школьникам осваивать навыки безопасного поведения в Интернете. Тема нового ролика - цифровая первая помощь - отвечает реальной потребности: дети все активнее пользуются цифровыми сервисами, и важно, чтобы они умели не только распознавать угрозы, но и грамотно реагировать на них. Видео дополнены методическими материалами для педагогов - их можно использовать на уроках ОБЗР, информатики, во внеурочной деятельности, а также на родительских собраниях", - комментирует Юлия Горячкина, директор департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО "Цифровая экономика".
Справочно: "Цифровой ликбез" - всероссийский просветительский Проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО "Цифровая экономика", Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров Благотворительного фонда "Вклад в будущее", "Лаборатории Касперского", ВК, "Авито", Яндекса, "Контур", "Ростелекома" представлены на сайте Проекта.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.