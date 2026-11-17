Стартовал новый сезон просветительского проекта "Цифровой ликбез". "Лаборатория Касперского" в новом обучающем видео научит детей оказывать первую цифровую помощь и объяснит, как действовать, если они уже столкнулись со злоумышленниками.

"Лаборатория Касперского" четвертый год подряд участвует во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез", который проходит в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Совместно с АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России компания подготовила новый видеоролик на тему цифровой первой помощи.

Ролик и методические материалы к нему доступны на сайте цифровойликбез.рф. По сюжету журналистка рыбка Лина ведет колонку о защите от цифровых угроз в подводном городе Оушен-Сити. К ней за помощью обращаются жители, которые уже столкнулись с мошенниками. На этот раз киберспортсмен осьминожек Лелик перешел по подозрительной ссылке на форуме и скачал вредоносную программу. Лина помогает ему советом: нужно отключить компьютер от интернета, запустить проверку антивирусом и сменить пароли. А черепашка Паша назвал "курьеру" код из sms, и мошенники получили доступ к его аккаунту. Решение - заблокировать незнакомые устройства, сменить пароль и настроить двухфакторную аутентификацию. Затем к журналистке обратилась известная в Оушен-Сити блогер Аврора: она обнаружила ложную информацию о себе на одном из сайтов. Лина советует ей сохранить доказательства и обратиться в техническую поддержку платформы для удаления недостоверных данных. Каждая история завершается простыми рекомендациями, которые помогут ребенку самостоятельно справиться с последствиями цифровых угроз.

Главная мысль ролика: кибербдительность - это умение не попасться на уловки мошенников, а кибернаходчивость - знание того, что делать, если это уже произошло.

"Чаще всего детям рассказывают о том, как не попасться на уловки мошенников. Но не менее важно объяснить, что делать, если это уже произошло. Растерянность и паника в такой ситуации - главные союзники злоумышленников. В новом ролике мы предлагаем ребятам простые и понятные алгоритмы действий: что делать, если скачал подозрительный файл, назвал код из sms незнакомцу или столкнулся с ложной информацией о себе в Сети. Эти знания пригодятся не только детям, но и взрослым. Рекомендуем смотреть ролик всей семьей", - отмечает Андрей Сиденко, руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности.

"Цифровой ликбез" продолжает помогать школьникам осваивать навыки безопасного поведения в Интернете. Тема нового ролика - цифровая первая помощь - отвечает реальной потребности: дети все активнее пользуются цифровыми сервисами, и важно, чтобы они умели не только распознавать угрозы, но и грамотно реагировать на них. Видео дополнены методическими материалами для педагогов - их можно использовать на уроках ОБЗР, информатики, во внеурочной деятельности, а также на родительских собраниях", - комментирует Юлия Горячкина, директор департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО "Цифровая экономика".

Справочно: "Цифровой ликбез" - всероссийский просветительский Проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО "Цифровая экономика", Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров Благотворительного фонда "Вклад в будущее", "Лаборатории Касперского", ВК, "Авито", Яндекса, "Контур", "Ростелекома" представлены на сайте Проекта.