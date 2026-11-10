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Молодежная политика Общество

От личных инициатив к региональным решениям: в Самарской области определят новых представителей Общественного молодежного парламента

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 по 25 ноября 2026 года в Самарской области проходит конкурс для определения представителей в состав Общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе. К участию приглашаются молодые граждане, готовые включаться в общественную жизнь региона, предлагать решения актуальных вопросов и участвовать в развитии молодежной политики.

Фото: Общественный молодежный парламент Самарской области

Общественный молодежный парламент — площадка, которая объединяет активных молодых людей для обсуждения общественно значимых вопросов, подготовки рекомендаций в сфере государственной молодежной политики, разработки и экспертизы регионального законодательства. За время работы действующего созыва молодые парламентарии представили четыре законодательные инициативы. Совместно с профильными комитетами Самарской Губернской Думы они участвовали в разработке и принятии закона "О патриотическом воспитании в Самарской области", а также изменений в региональное законодательство в сфере экологического просвещения и инициативного бюджетирования.

Кроме законотворческой деятельности, парламент реализует социальные и общественные проекты. Среди них — региональный историко-патриотический проект "Знамя нашей Победы", международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны", эколого-просветительский проект "Широко шагая". Молодые парламентарии также участвуют в заседаниях комитетов Думы, круглых столах и обсуждениях, где представляют предложения молодежи региона.

"Сегодня молодежи предстоит решать новые масштабные задачи, которые ставят перед нами президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Обращаюсь к сегодняшним кандидатам в ряды Молодежного парламента: вы должны участвовать во всех молодежных акциях, становиться их инициаторами, выдвигать полезные инициативы и успешно осуществлять их на практике. Наша общая задача — воспитание патриотов Родины, а для этого нужна активная воспитательная работа среди молодежи всех возрастов. И Молодежный парламент должен стать настоящим драйвером этой большой и важной работы", — прокомментировала Екатерина Кузьмичева, председатель Самарской губернской думы.

Кандидатами в состав Молодежного парламента могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Самарской области. Для участия необходимо до 25 ноября 2026 года направить в Самарскую Губернскую Думу комплект документов по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187, а также по электронной почте: mol@samgd.ru.

Подробные условия конкурсного отбора, формы документов и требования к кандидатам размещены на официальном сайте Общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (846) 221-30-23, 8 (846) 221-32-78. Общественный молодежный парламент при Самарской Губернской Думе был создан в 2004 году. Сегодня он объединяет 50 представителей молодежи — лидеров и руководителей студенческих сообществ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Работа ведется по шести профильным направлениям. Конкурсный отбор — возможность для молодых жителей Самарской области представить собственный опыт, инициативы и предложения, чтобы в дальнейшем участвовать в обсуждении и решении вопросов, значимых для региона и его жителей.

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