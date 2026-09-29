Вовлечение студентов в занятия физкультурой и спортом усилят в регионах Приволжского федерального округа

Проректоры и советники вузов, заместители директоров профессиональных училищ, техникумов и колледжей Самарской области приняли участие в окружном совещании, которое провел заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.
Совещание по вопросам организации воспитательной работы и реализации окружных общественных проектов в регионах ПФО прошло с участием заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольги Петровой и директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Игоря Юргина.
Также в окружном совещании приняли участие министр образования Самарской области Виктор Акопян и министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.
Участники обсудили основные направления реализации молодежной политики, механизмы воспитания гражданственности, а также подходы к организации воспитательной работы в образовательных учреждениях.
Ольга Петрова акцентировала внимание на подходах к формированию национальных ценностей у студенческой молодежи. В выступлении Игоря Юргина был представлен обобщенный опыт работы Министерства просвещения Российской Федерации по организации воспитательной деятельности в образовательных организациях СПО.
Кроме того, Олег Машковцев довел до ответственных за воспитательную работу результаты масштабного социологического исследования молодежной среды Приволжья, проведенного в 2026 г., в целях их учета при организации воспитательной работы со студентами и изменения, внесенные в окружные общественные проекты, реализующиеся в вузах и организациях СПО.
"Мы ежегодно корректируем систему общественных проектов Приволжского федерального округа. В этом году принято решение о запуске нового общественного проекта — Спартакиады вузов Приволжского федерального округа. Необходимо активнее вовлекать студенческую молодежь в регулярные занятия физической культурой и спортом. Уверен, что новый проект позволит студентам реализовать свой спортивный и интеллектуальный потенциал", — отметил Олег Машковцев.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.