Студенческим отрядам Самарской области вручили знамя лучшего отряда по итогам работы в Дирекции железнодорожных вокзалов

В Уфе на всероссийском слете трудовых отрядов подростков (ТОП) вручено знамя лучшего отряда по итогам работы в Дирекции железнодорожных вокзалов в сезоне 2026.

По итогам проекта, знамя лучшего трудового отряда подростков в 2026 году отправляется Студенческим отрядам Самарской области трудовому отряду подростков "Полусвет", также бойцы отряда отмечены и в личных номинациях: Анастасия Воронцова стала лучшим комиссаром, а София Лычева — лучшим бойцом. Второе и третье место заняли СТОП "Финист" (Пермское региональное отделение РСО) и ТОП "Магистраль" (Татарстанское региональное отделение РСО).

Российские студенческие отряды (РСО) и ОАО "РЖД" реализуют проект "Путевая звезда" с 2023 года. На протяжении 2 месяцев подростки Российских студенческих отрядов (РСО) трудились в Дирекции железнодорожных вокзалов. Сезон состоялся в рамках всероссийского трудового проекта "Путевая звезда". В нем приняли участие более 600 подростков.

"В этом сезоне в Дирекции железнодорожных вокзалов трудились 646 подростков. Ребята внесли весомый вклад в организацию летних пассажирских перевозок, оказав существенную помощь пассажирам и сотрудникам вокзалов. Их ответственность, инициативность и готовность работать в команде высоко оценены руководством Дирекции. Поздравляю победителей и благодарю всех участников за достойный результат", — отметила Галина Ислямова, заместитель начальника Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

"Путевая звезда" — это проект, в котором железнодорожная отрасль открывает подросткам дверь в большой мир профессии. За три года реализации проекта через вокзалы прошли более тысячи ребят, и каждый из них получил не первую подработку, а настоящее погружение в работу транспортной системы страны: навигация, пассажиры, ответственность, командная слаженность. В этом сезоне на 70 вокзалах страны трудились 646 подростков — это почти в два с половиной раза больше, чем год назад. Такой рост возможен только там, где есть доверие к молодежи и готовность вкладываться в ее развитие. Благодарю РЖД за многолетнее партнерство, за веру в ребят и за то, что каждый новый трудовой сезон становится для них осознанным шагом в будущее — а для кого-то и началом карьеры на железной дороге", — отметил руководитель (командир) Центрального штаба РСО Ярослав Зубащенко.

Участники "Путевой звезды" работали дежурными по залу железнодорожного вокзала. Ребята помогали пассажирам ориентироваться на территории вокзальных комплексов, консультировали по вопросам навигации, подсказывали расположение необходимых объектов и помогали создавать комфортные условия для гостей вокзалов.

"Для многих участников "Путевой звезды" это не просто первая работа, а первый опыт взаимодействия с пассажирами и большой инфраструктурой железнодорожной отрасли. Они трудились на 70 вокзалах страны, работали в условиях высокой пассажирской нагрузки, учились быть внимательными, ответственными и быстро находить решения в самых разных ситуациях. Уверен, что полученные навыки станут для ребят хорошей основой для дальнейшего профессионального развития", — отметил Алексей Потейко, заместитель председателя Наблюдательного совета РСО.

В течение летнего трудового сезона подростки работали на железнодорожных вокзалах в 46 регионах России. Проект дал возможность получить первый официальный трудовой опыт в одной из крупнейших компаний страны. Работа проходила в период интенсивных летних пассажирских перевозок, когда железнодорожные вокзалы ежедневно принимают большое количество путешественников. Участники проекта на практике познакомились с особенностями работы вокзальных комплексов и увидели, насколько важны ответственность и готовность прийти на помощь пассажирам.

Проект направлен на трудовое воспитание молодежи, профессиональную ориентацию, знакомство с железнодорожной отраслью и развитие движения трудовых отрядов подростков в России. Школьники получают возможность официально трудоустроиться в период летних каникул, приобрести первые профессиональные навыки, научиться работать в команде и попробовать себя в реальных производственных условиях. Для многих участников "Путевая звезда" становится первым шагом в профессиональной деятельности и возможностью определиться с дальнейшей образовательной и карьерной траекторией.