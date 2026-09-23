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"Обязательно хочу сюда вернуться": 24 иностранных участника Международного фестиваля молодежи завершили путешествие по Самарской области Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий Наставники из Самарской области вышли в финал конкурса "Быть, а не казаться" В Чапаевске и Жигулевске открылись новые площадки для выполнения норм ГТО 24 иностранных участника МФМ-2026 познакомятся с Самарской областью в рамках региональной программы

Молодежная политика Общество

"Обязательно хочу сюда вернуться": 24 иностранных участника Международного фестиваля молодежи завершили путешествие по Самарской области

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область принимала региональную программу Международного фестиваля молодежи-2026. В регион приехали 24 иностранных участника из 16 стран. Свои делегации направили Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Венесуэла, Гана, Кыргызстан, Марокко, Мексика, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Сербия, Туркменистан, Узбекистан, ЮАР и Южная Осетия. Оператором программы выступила программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Региональная программа стала частью экспедиционного направления фестиваля. После основной недели в Екатеринбурге тысяча иностранных участников отправилась по 33 маршрутам в 35 регионов России, на федеральную территорию "Сириус", а также в Абхазию и Южную Осетию. Самарская область вошла в число территорий с индивидуальным маршрутом. Задача программы была шире обычной турпоездки. Гостям показывали регион через его историю, культуру, природу, гастрономию и молодежные инициативы, знакомили с региональными практиками и разрабатывали новые проектные решения.

С участниками региональной программы МФМ-2026 встретился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Региональная программа действительно стала насыщенной, интересной и познавательной. Маршрут знакомил с Самарской областью через людей, пространства, традиции и достижения. Представили и богатство культурно-исторического наследия, и современное развитие, в котором активно участвует молодежь", - отметил глава региона. Ребята на встрече обменялись мнениями, обсудили перспективы сотрудничества и высоко оценили программу, организованную для них в Самарской области.

"Мне очень понравились и основная программа фестиваля, и региональная программа в Самарской области. Нас здесь очень тепло встретили, команда ответственно подошла к организации всех мероприятий. За время поездки мы успели много где побывать: посетили музеи и достопримечательности, увидели Волгу и природные места региона. Особенно впечатлила прогулка на лодке по Волге - природа здесь действительно очень красивая. Интересно было познакомиться и с историей Самары, в том числе посетить бункер Сталина", - поделился мнением Владимир Кокоев, участник из Южной Осетии.

В первый вечер гостей встретили в аэропорту Курумоч и провели установочную сессию и командообразующую программу.

В первый день пребывания участников  ждали автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру, улице Ленинградской и площади им. Куйбышева, программа "Забытые игры и забавы" в этнографическом музее, этнопарк "Дружбы народов" с театрализованным квестом и мастер-классом, а также музей имени П.В.Алабина. День завершила презентация региональных практик в сфере молодежной политики.

На следующий день гости увидели Самару с Волги. Они прошли по набережной и отправились на речную прогулку на теплоходе. В Многофункциональном молодежном центре участники познакомились с его площадками и резидентами и провели проектную сессию по направлениям международного сотрудничества. Завершил день гастрономический блок на сыроварне "Viva Speranza" с экскурсией по ферме, дегустацией восьми видов сыра и мастер-классом по приготовлению горячей закуски.
Продолжилась программа в Тольятти. Участники побывали в Парковом комплексе истории техники имени К.Г.Сахарова, а затем на контактной ферме "Деревенька" и в веревочном парке экопарка "Маламут Ленд". День завершился итоговым вечером в формате гала-ужина с вручением памятных подарков.

В заключительный день участники посетили бункер Сталина и возложили цветы к Вечному огню у подножия горельефа "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы.

"Я впервые приехал в Самару, но еще до поездки друзья рассказывали мне, насколько это красивый и интересный город. Мои ожидания полностью совпали с реальностью. Особенно впечатлили архитектура, природа и исторические достопримечательности - в том числе площадь Славы и Вечный огонь. Самара показалась мне очень европейским городом, и, если я снова приеду в Россию, обязательно хочу вернуться сюда", - рассказал Аббас Али, участник региональной программы из Пакистана.

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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