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Иван Носков: "К отопительному сезону готовы 98,5% зданий соцучреждений Самары"

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается комиссионная оценка готовности объектов к предстоящему отопительному сезону. На данный момент подготовлено 98,5% зданий соцучреждений. В системе "Электронное ЖКХ" размещено уже более 8 тыс. паспортов готовности многоквартирных домов, в настоящее время их проверяет Государственная жилищная инспекция Самарской области.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Как только осень заявит о себе стабильными холодами, мы оперативно утвердим дату старта отопительного сезона. С учетом долгосрочного прогноза - не ранее 1 октября. Теплом в первую очередь обеспечим социальные учреждения, после этого начнем поэтапный запуск теплоносителя в жилые дома, получившие паспорта готовности. Правила приемки объектов к отопительному сезону в этом году стали строже: с сентября паспорт готовности многоквартирного дома - это обязательное лицензионное требование для управляющих организаций. Поэтому всем "отстающим" стоит воспринимать замечания комиссии предельно серьезно и максимально оперативно устранять выявленные недостатки", - подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

Основные замечания к управляющим компаниям и ТСЖ касаются наладки, промывки, опрессовки и отсутствия узлов учета тепловой энергии. На особом контроле специалистов Государственной жилищной инспекции Самарской области - установка терморегуляторов в многоквартирных домах.

"Во взаимодействии с администрацией Самары и ресурсоснабжающими организациями ведем планомерную работу по мониторингу готовности домов к отопительному сезону и оснащению жилых зданий терморегуляторами. Прежде всего они нужны для безопасности: устройства не допускают превышения температуры теплоносителя выше 75 градусов и помогают безопасно пользоваться коммунальной услугой", - отметил руководитель Центрального управления жилищного надзора ГЖИ Самарской области Вячеслав Тихонов.

Также в преддверии отопительного сезона продолжается комиссионная проверка готовности объектов теплоэнергетики. До 1 ноября, после оформления документов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Ростехнадзор примет решение о выдаче им паспортов готовности при условии фактической готовности к отопительному периоду и после устранения всех выявленных замечаний.

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