Иван Носков: "Мы сейчас выбираем и будущее страны, и будущее нашего региона"

Глава Самары Иван Носков обратился к жителям города с избирательного участка. "Только что проголосовал. Сделал то, что должен сделать как гражданин своей страны, в которой я родился, вырос, живу, работаю", — сообщил мэр в своём канале МАХ.

Каждый, кто приходит на выборы, всегда руководствуется теми или иными причинами. Кто-то лично знает кандидатов. Кто-то выбирает стабильность и голосует за знакомые имена. Некоторые, наоборот, хотят дать шанс молодым.

В этом году впервые к общероссийскому голосованию по выбору депутатов Государственной Думы РФ присоединится ряд округов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сотни тысяч жителей этих округов понимают: голосование — это не обязанность, а почетное право! Голосуют наши бойцы, выполняющие воинский долг в зоне СВО. Перед важным боем, в редкие минуты отдыха, вернувшись с опасного задания.

"Хочу подчеркнуть один принципиальный момент. Мы сейчас выбираем и будущее страны, и будущее нашего региона. Важно, чтобы те, кого мы выберем, стали надежной опорой и поддержкой нашего города и области, представляли интересы самарцев на самом высоком уровне и не забывали об оказанном доверии. Вы знаете, какую важную роль может сыграть в жизни города депутат, заинтересованный в его развитии. За примерами даже не надо далеко ходить.

Нет причин, чтобы не голосовать. Но есть масса причин прийти на избирательный участок и сделать свой выбор", — подчеркнул Иван Носков.