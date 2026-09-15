Иван Носков: "Случайных людей к историческому наследию Самары не допускаем"

В Самаре определили инвесторов, которые отреставрируют два объекта культурного наследия — "Дом Рябинина-Ивановых" (ул. Ленинская, 201) и "Дом Сажина" (ул. Ленинская, 159-161 / ул. Вилоновская, 66). По итогам аукциона, проведенного Агентством развития исторической Самары, ими выступят ИП Захарова Е.П. и ООО "Гестион 39".

"Восстановление объектов культурного наследия — одно из сложных и ответственных направлений работы. Задача инвесторов — не только сохранить исторические здания Самары, но и интегрировать их в городскую среду, создать действительно полезные для жителей общественные пространства. Каждая организация проходит жесткий отбор, случайных людей к историческому наследию Самары не допускаем. В программу подготовки к 450-летию города включили реставрацию 100 объектов, по всем готовятся актуальные паспорта", — сказал глава города Самары Иван Носков.

После торгов инвесторы совместно со специалистами Агентства развития исторической Самары завершат согласование инвестиционно-реставрационных договоров. Следующий этап — разработка проектов. Важно, что перед выставлением на торги каждый объект проходит комплексную проверку, а также историческую и архитектурную оценку, это позволяет точно определить объем и специфику необходимых работ.

"Инвесторы, определенные в начале года для реставрации первых четырех объектов, уже разрабатывают проектно-сметную документацию. Затем начнутся строительно-реставрационные работы. На этих площадках планируется развитие гостиничного бизнеса — это не только эффективный способ сохранения исторической памяти, но и драйвер внутреннего туризма Самары, а также источник новых рабочих мест. При этом здания сохранят статус объектов культурного наследия и все связанные с ним охранные обязательства", — рассказал исполнительный директор Агентства развития исторической Самары Максим Голубин.

На данный момент в аукционе продолжают участвовать 5 ОКН:

— Здание реального училища (ул. Алексея Толстого, угол Комсомольской, 33—31/18);

— ул. Алексея Толстого, 84;

— Дом потомственного почётного гражданина купца К. И. Курлина (ул. Водников, 84);

— Дом Сурошникова (ул. Степана Разина, 82 / ул. Венцека, 33);

— Усадьба купца Ф. М. Слюсарева (ул. Алексея Толстого, 36 / ул. Комсомольская, 23).

Напомним, всего для реставрации были определены 11 зданий, инвесторы для первых четырех объектов были определены в феврале 2026 года. Реставрация ОКН будет проходить по новому механизму, разработанному администрацией города Самары совместно с Агентством развития исторической Самары.