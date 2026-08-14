Мэр Новокуйбышевска: "Наша задача – навести порядок в торговле"

В телеграм-каналах и пабликах распространяется информация о том, что мэр Новокуйбышевска Виктория Каткова в продуктовом магазине столкнулась с нецензурной бранью и оскорблениями со стороны продавца. Эта информация не соответствует действительности.

Первоисточником новости стал пост в соцсетях Катковой, который был вольно интерпретирован рядом телеграм-каналов. Сама же мэр писала: "В продуктовом магазине на ул. Миронова, рядом с работой, хотела купить рассыпчатую фасоль и сухофрукты. Подошла к прилавку, а там жучки. И в фасоли, и в сухофруктах. Уточнила у продавца происхождение товара, попросила показать документы. В ответ — грубость. Сертификатов на продукцию нет. Такое отношение недопустимо. Качество продуктов и уважение к покупателю — прямая обязанность торговой точки".

Речь идет о рядовом нарушении санитарных норм и прав потребителей. На месте были приняты оперативные меры реагирования: продукция изъята сотрудниками полиции и направлена в Роспотребнадзор для проверки.

После распространения фейков Каткова резюмировала: "Заметила, что мой пост про недоброкачественный товар в одной из торговых точек распространился по соцсетям, а некоторые даже придали ему политическую окраску. Считаю это абсолютно недопустимым и хочу внести ясность: грубость не равна нецензурной брани. Это не оправдывает поведения продавца в целом. Наша задача — навести порядок в торговле. Национальность в данном случае не имеет никакого значения, законы равны для всех".

В ближайшее время в Новокуйбышевске пройдут совместные рейды по торговым точкам представителей управления по промышленной политике и предпринимательству и Роспотребнадзора. Администрация города будет держать ситуацию на контроле и жестко реагировать на любые нарушения правил торговли.