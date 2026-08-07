Иван Носков: "Работы по приведению в порядок укрытий будут продолжены"

Глава Самары Иван Носков совместно с врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Георгием Степаняном выборочно проверили состояние укрытий в Октябрьском, Куйбышевском и Ленинском районах Самары. Об этом градоначальник написал в своем канале в MAX.

"Работу с УК и ТСЖ по приведению в порядок укрытий начали по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева еще весной. На ул. Нефтяников осмотрели два одинаковых укрытия. В одном из них уже сделан свежий ремонт, оно абсолютно готово. Второе помещение - полная противоположность. При этом оба укрытия находятся в одном доме! Поручил ускорить работы, при необходимости оказать помощь управляющей компании", - отметил Иван Носков.

По словам мэра, в соцучреждениях Ленинского района также имеются укрытия, готовые к приему (с некоторыми замечаниями, которые в ближайшее время устранят). Поскольку они не находятся в муниципальной собственности, наиболее важным становится вопрос информированности жителей. Глава областной столицы поручил обозначить все места укрытий информационными табличками, чтобы путь движения был виден и в зимний период.

Также Иван Носков проверил укрытие на пр. Масленникова в Октябрьском районе, где побывал еще в мае вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым. Мэр заметил, что с прошлого визита многое изменилось: подвал отсыпан свежим песком, просушен, а Фонд капитального ремонта Самарской области ведет ремонт коммуникаций.

"Работы по приведению в порядок укрытий будут продолжены. Вопрос на контроле не только у меня, но и у областного правительства и Государственной жилищной инспекции Самарской области. Как показала проверка, форма собственности помещений имеет второстепенное значение, гораздо важнее личная ответственность собственника. Всех самарцев (в том числе территориальные общественные органы самоуправления) призываю включаться в работу, проверять вместе со своими УК и ТСЖ содержание подвалов и цокольных этажей в домах, сообщать о нарушениях в ГЖИ", - заверил Иван Носков.