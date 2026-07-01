Иван Носков высоко оценил уровень профессиональной подготовки самарских педагогов

С 29 июня по 3 июля в Сухуме (Республика Абхазия) проходит V Международная школа педагогического мастерства. В этом году к проекту впервые присоединились самарские педагоги - это стало возможным благодаря соглашению об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, обмене опытом в культуре, образовании и спорте, заключенному между Самарой и Сухумом в 2025 году.

"Самарские учителя имеют высокий уровень профессиональной подготовки и опыт составления и применения на практике образовательных проектов. Об этом во многом свидетельствует ежегодный рост уровня подготовки выпускников наших школ. Единому государственному экзамену 25 лет, и за последние пять лет количество выпускников наших школ с результатом в 100 баллов увеличилось на 59%, - отметил глава города Самары Иван Носков. - Международная школа педагогического мастерства позволит педагогам обменяться опытом со специалистами Республики Абхазия и укрепить дружеские связи через главное - любовь к детям и преданность профессии. Всем участникам мероприятия желаю плодотворной работы, смелых идей и новых педагогических открытий".

В рамках Международной школы педагогического мастерства самарские педагоги представляют свои уникальные образовательные наработки. Методист Центра развития образования Ксения Попова уже провела для участников мастер-классы по направлению "Воспитатели", руководитель Центра детского творчества "Металлург" Маргарита Анохина поделится секретами дополнительного образования, а председатель окружного учебно-методического объединения учителей русского языка и литературы, кандидат педагогических наук Валентина Рамзаева выступит в направлении "Русский язык".

"Мой педагогический стаж - 25 лет, и за это время я убедилась: чтобы увлечь ребенка, нужно говорить на понятном ему языке. Поэтому на своем мастер‑классе по направлению "Начальные классы" покажу коллегам, как с помощью текстографики, инфографики и инструментов искусственного интеллекта можно пробудить в детях интерес к чтению. Расскажу, как на уроках окружающего мир использовать пиктограммыа, - пообещала заместитель директора по учебно‑воспитательной работе школы №112, учитель начальных классов, региональный методист городского округа Самара Ирина Симонова. - Благодарю Ивана Николаевича Носкова за возможность участия в подобных мероприятиях. У каждого педагога свой подход к подаче материала ребенку. Уверена, идеи, которыми мы здесь обменяемся, помогут сделать уроки для самарских школьников ярче и современнее".

Отметим, что в Сухуме самарские педагоги работают во главе с заместителем руководителя департамента образования администрации города Самары Ольгой Фурашовой. Также в V Международной школе педагогического мастерства участвуют педагоги из Тамбова и Нижнего Новгорода.

Напомним, 5 июля 2025 года в рамках официального визита делегации Самары в Республику Абхазия глава города Самары Иван Носков и глава администрации города Сухума Тимур Агрба подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами. Аналогичное соглашение 4 июля 2025 было подписано между Самарой и Гудаутой.