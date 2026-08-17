16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
До 1 октября федеральные льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг Выплату на школьную и спортивную форму в Самарской области получили уже почти 17 тысяч детей Почти 17 тысяч детей из многодетных семей Самарской области получили выплату на школьную и спортивную форму Участнику СВО из Волжского района вручили ключи от новой квартиры "Самарское долголетие" меняет жизнь людей серебряного возраста

Соцподдержка Общество

До 1 октября федеральные льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НСУ предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты. Почти 100 тыс. жителей Самарской области сделали выбор в пользу натуральной формы его получения, тогда как 165,5 тыс. человек частично или полностью предпочли денежный эквивалент.

С 1 февраля 2026 года стоимость полного набора социальных услуг составляет 1825,25 рублей. В его состав входят:

  • обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей с инвалидностью (1405,85 рублей);
  • путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (217,48 рублей);
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (201,92 рублей).

"Если гражданин выбирает НСУ в натуральной форме, он может пользоваться услугами в том объеме, который ему необходим, не ограничиваясь их номинальной стоимостью", — пояснил управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Изначально набор социальных услуг предоставляется в натуральном виде всем, кроме ветеранов боевых действий и граждан, подвергшихся воздействию радиации. Эти категории получают его в денежной форме.

Чтобы изменить способ получения НСУ, потребуется подать заявление. Сделать это нужно до 1 октября. Новый порядок начнет действовать с 1 января следующего года. Тем гражданам, которые не планируют менять форму получения социальных услуг, заявление подавать не нужно.

Также Отделение СФР по Самарской области напоминает, что согласно новым правилам, теперь для уволенных ветеранов боевых действий с инвалидностью предусмотрен ускоренный переход с денежной компенсации на услуги. Они могут однократно обратиться с заявлением о предоставлении НСУ в течение трех месяцев с даты увольнения со службы либо установления инвалидности, полученной в течение двенадцати месяцев с момента увольнения. При соблюдении условий набор социальных услуг будет назначен с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6