До 1 октября федеральные льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг

НСУ предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты. Почти 100 тыс. жителей Самарской области сделали выбор в пользу натуральной формы его получения, тогда как 165,5 тыс. человек частично или полностью предпочли денежный эквивалент.

С 1 февраля 2026 года стоимость полного набора социальных услуг составляет 1825,25 рублей. В его состав входят:

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей с инвалидностью (1405,85 рублей);

путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (217,48 рублей);

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (201,92 рублей).

"Если гражданин выбирает НСУ в натуральной форме, он может пользоваться услугами в том объеме, который ему необходим, не ограничиваясь их номинальной стоимостью", — пояснил управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Изначально набор социальных услуг предоставляется в натуральном виде всем, кроме ветеранов боевых действий и граждан, подвергшихся воздействию радиации. Эти категории получают его в денежной форме.

Чтобы изменить способ получения НСУ, потребуется подать заявление. Сделать это нужно до 1 октября. Новый порядок начнет действовать с 1 января следующего года. Тем гражданам, которые не планируют менять форму получения социальных услуг, заявление подавать не нужно.

Также Отделение СФР по Самарской области напоминает, что согласно новым правилам, теперь для уволенных ветеранов боевых действий с инвалидностью предусмотрен ускоренный переход с денежной компенсации на услуги. Они могут однократно обратиться с заявлением о предоставлении НСУ в течение трех месяцев с даты увольнения со службы либо установления инвалидности, полученной в течение двенадцати месяцев с момента увольнения. При соблюдении условий набор социальных услуг будет назначен с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.