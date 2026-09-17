В регионе расширяются возможности для проведения зубопротезирования ветеранам СВО

Самарская стоматологическая поликлиника № 6 включилась в работу по оказанию специализированной помощи участникам специальной военной операции. Бесплатное зубопротезирование ветеранам СВО проводится по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Такое направление сегодня реализуют 6 государственных учреждений здравоохранения в Самаре, Тольятти, Сызрани.

"В Самарском регионе особое внимание уделяется оказанию всей необходимой помощи ветеранам специальной военной операции. При наличии медицинских показаний обеспечение льготными зубными протезами защитников Отечества проводится за счет средств областного бюджета. Наша поликлиника также включилась в этот процесс. На сегодняшний день мы провели зубопротезирование 27 ветеранам", — рассказала главный врач стоматологической поликлиника № 6 Елена Макарова.

Одним из тех, кто воспользовался льготой, стал ветеран СВО Александр.

"Благодарю персонал поликлиники № 6 и отдельные слова благодарности моему стоматологу — Евгению Игоревичу — за то, что сделал всю работу качественно и помог мне", — отметил ветеран.

В этом году в регионе такую помощь уже получили 108 ветеранов специальной военной операции.