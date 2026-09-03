В Самарской области военнослужащие, ветераны СВО и члены семей героев могут получить поддержку в одном окне: на базе самарского филиала фонда "Защитники Отечества" работает представительство Военно-социального центра Минобороны.

На базе самарского филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" ведет работу представительство Военно-социального центра (ВСЦ) Министерства обороны Российской Федерации. Структура призвана обеспечить оперативную и адресную поддержку действующих военнослужащих, ветеранов специальной военной операции и членов их семей по всему спектру вопросов, входящих в компетенцию военного ведомства.

Основная задача представительства — упростить доступ военнослужащих и их близких к социальным гарантиям и юридической помощи. Сотрудники ВСЦ консультируют по вопросам денежного довольствия, дополнительных выплат, пособий и компенсаций, помогают в решении жилищных и медицинских вопросов, организации санаторно-курортного лечения, а также по вопросам прохождения службы, награждения государственными наградами и розыска военнослужащих.

Особое внимание уделяется удобству записи на прием через портал "Госуслуги". Процесс занимает не более минуты, позволяет выбрать удобные дату и время, а также гарантирует посещение специалиста без очереди.

Ветеран СВО Игорь Соловьев, заключивший контракт с Минобороны в мае 2023 года и проходивший службу в должности огнеметчика на Авдеевском направлении, обратился в ВСЦ за консультацией по назначению и индексации пенсии. В мае 2024 года он получил тяжелое ранение, лишился обеих ног и нуждался в оперативной поддержке. Ветеран награжден медалями: "За храбрость" II степени, "За взятие Авдеевки", "За участие в СВО".

"Мой социальный координатор из фонда "Защитники Отечества" подсказал, что можно записаться через госуслуги на прием в Военно-социальный центр. Регистрация оказалась очень простой, буквально за минуту я выбрал время и без очереди попал на прием", — поделился ветеран СВО Игорь Соловьев.

Член семьи участника СВО Зинаида Арестанбаева также воспользовалась сервисом. Ей требовалось помочь супругу восстановить доступ к личному кабинету военнослужащего.

"Я записалась через "Госуслуги". Подтверждение пришло мгновенно. Я спланировала рабочий день, приехала в назначенное время и получила четкий маршрут действий. Сотрудник ВСЦ дал понятные разъяснения, и мой вопрос был решен", — отметила супруга военнослужащего.

По словам инспектора Военно-социального центра Оксаны Абрамовой, запись через портал государственных услуг экономит время как посетителей, так и самих специалистов.

"Гражданину не нужно прилагать лишних усилий — запись занимает минуту в любое удобное время. Кроме того, предварительно ознакомившись со списком посетителей, я могу подготовить нужные брошюры и информацию заранее, что делает личный прием более качественным и предметным", — рассказала эксперт Центра Оксана Абрамова.

Новый формат взаимодействия уже доказал свою эффективность, позволяя оперативно решать вопросы защиты прав и социального обеспечения тех, кто защищает интересы Родины, и их семей. Время очного приема посетителей Военно-социального центра Самарской области в региональном филиале фонда "Защитники Отечества": понедельник–пятница с 9:00 до 13:00, рабочее время с 9:00 до 18:00.