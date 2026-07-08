Нефтяники отмечают День семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности предприятия Компании "Роснефть" провели тематические мероприятия, которые объединили сотрудников и их семьи на спортивных турнирах, волонтерских инициативах и познавательных экскурсиях по родным местам.

Праздничные мероприятия прошли по всей стране в рамках объявленного Президентом Года единства народов России. Именно семья является надежной опорой, источником вдохновения и поддержки, которые помогают достигать профессиональных высот. Этот день напоминает о важности семейных ценностей, символизирует уважение к традициям и культуре страны.

В рамках инициатив, приуроченных к празднику, сотрудники и члены их семей организовали многочисленные акции по всей стране. Нефтяники провели благоустройство и украсили цветниками территории социальных центров для детей, заложили кедровые аллеи и высадили декоративные кустарники в общественных пространствах. На водных объектах были проведены субботники с раздельным сбором отходов.

Одним из ключевых приоритетов Новокуйбышевского НПЗ, как дочернего общества компании "Роснефть" является забота о благополучии сотрудников и членов их семей: неслучайно градообразующее предприятие считается социально ориентированным предприятием. На заводе сотрудникам гарантирована не только хорошо оплачиваемая работа, комфортные условия труда, но и заботятся об их здоровье, отдыхе самого работника и членов его семьи. В коллективном договоре НК НПЗ насчитывается 72 льготы и гарантии работникам предприятия. Прекрасный пример ответа на такую заботу и уверенности в завтрашнем дне, такой факт: в этом году в семьях работников НК НПЗ родилось 60 детей, а несколько семей стали многодетными. В коллективе около 70 родителей, воспитывающих троих, четверых и пятерых детей. Ежегодно на предприятии отмечают тех, кто успешно справляется с рабочими и семейными обязанностями.

Среди востребованных направлений социальной программы для сотрудников завода — корпоративная ипотека, льготные путевки в летний лагерь, в профилакторий, на турбазу и на море, программы оздоровления, медицинское страхование.

Эти и другие направления социальной программы НК НПЗ создают надёжную основу, позволяя работникам полностью сосредоточиться на главном: воспитании достойной смены для города и завода.