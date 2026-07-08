Нефтяники отмечают День семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности предприятия Компании "Роснефть" провели тематические мероприятия, которые объединили сотрудников и их семьи на спортивных турнирах, волонтерских инициативах и познавательных экскурсиях по родным местам.
Праздничные мероприятия прошли по всей стране в рамках объявленного Президентом Года единства народов России. Именно семья является надежной опорой, источником вдохновения и поддержки, которые помогают достигать профессиональных высот. Этот день напоминает о важности семейных ценностей, символизирует уважение к традициям и культуре страны.
В рамках инициатив, приуроченных к празднику, сотрудники и члены их семей организовали многочисленные акции по всей стране. Нефтяники провели благоустройство и украсили цветниками территории социальных центров для детей, заложили кедровые аллеи и высадили декоративные кустарники в общественных пространствах. На водных объектах были проведены субботники с раздельным сбором отходов.
Одним из ключевых приоритетов Новокуйбышевского НПЗ, как дочернего общества компании "Роснефть" является забота о благополучии сотрудников и членов их семей: неслучайно градообразующее предприятие считается социально ориентированным предприятием. На заводе сотрудникам гарантирована не только хорошо оплачиваемая работа, комфортные условия труда, но и заботятся об их здоровье, отдыхе самого работника и членов его семьи. В коллективном договоре НК НПЗ насчитывается 72 льготы и гарантии работникам предприятия. Прекрасный пример ответа на такую заботу и уверенности в завтрашнем дне, такой факт: в этом году в семьях работников НК НПЗ родилось 60 детей, а несколько семей стали многодетными. В коллективе около 70 родителей, воспитывающих троих, четверых и пятерых детей. Ежегодно на предприятии отмечают тех, кто успешно справляется с рабочими и семейными обязанностями.
Среди востребованных направлений социальной программы для сотрудников завода — корпоративная ипотека, льготные путевки в летний лагерь, в профилакторий, на турбазу и на море, программы оздоровления, медицинское страхование.
Эти и другие направления социальной программы НК НПЗ создают надёжную основу, позволяя работникам полностью сосредоточиться на главном: воспитании достойной смены для города и завода.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!