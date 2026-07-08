По факту обвала грунта в Кинеле, в результате которого погибли рабочие, возбуждено дело

В Кинельском районе возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ) по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли рабочие, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 7 июля в Кинельском районе Самарской области из-за нарушения правил безопасности при прокладывании траншеи произошел обвал грунта, в результате чего погибли двое рабочих. Еще один мужчина доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение.

В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на объекте.