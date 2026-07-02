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В Тольятти вынесли приговор лихачу, по вине которого произошло смертельное ДТП

ТОЛЬЯТТИ. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело о ДТП, в котором погиб человек. Гражданин К. обвинялся в нарушении лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что К., управляя автомобилем Changan UNI-S двигаясь в городе со скоростью 132-135 км/ч, заехал в лужу, после чего его выбросило на левую полосу. Там китайский кроссовер врезался в попутную "Волгу", которая затем влетела в столб и тот упал ей на крышу. Водитель "Волги" скончался.

В ходе рассмотрения уголовного дела К. свою вину признал. Суд приговорил его к принудительным работам на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

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