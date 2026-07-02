В Тольятти вынесли приговор лихачу, по вине которого произошло смертельное ДТП

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело о ДТП, в котором погиб человек. Гражданин К. обвинялся в нарушении лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Судом установлено, что К., управляя автомобилем Changan UNI-S двигаясь в городе со скоростью 132-135 км/ч, заехал в лужу, после чего его выбросило на левую полосу. Там китайский кроссовер врезался в попутную "Волгу", которая затем влетела в столб и тот упал ей на крышу. Водитель "Волги" скончался.
В ходе рассмотрения уголовного дела К. свою вину признал. Суд приговорил его к принудительным работам на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках