В Тольятти сотрудники уголовного задержали курьера мошенников

В Тольятти сотрудникам полиции удалось задержать курьера мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В дежурную часть обратилась 82-летняя женщина, которая сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые убеждали ее, что она якобы финансирует ВСУ, а чтобы избежать уголовной ответственности ей необходимо передать имеющиеся наличные денежные средства. По указанию звонивших, пенсионерка продиктовала неизвестным номер своего СНИЛСа. После того как женщина засомневалась в правильности своих действий, сразу позвонила в полицию.
Правоохранители незамедлительно прибыли по месту жительства тольяттинки в Автозаводской район. Под руководством полицейских, женщина договорилась с "куратором" о встрече для передачи денег. Ей сообщили, что сбережения она должна положить в непрозрачный пакет и передать курьеру.
В момент передачи пенсионеркой муляжа денег прибывшему мужчине, сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали курьера и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как пояснил 21-летний задержанный, он выполнял функции курьера по инструкции злоумышленников и за определенный процент от полученных средств от обманутых граждан, переводил их на различные банковские счета.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках