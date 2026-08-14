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Преступления Происшествия

В Тольятти сотрудники уголовного задержали курьера мошенников

ТОЛЬЯТТИ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудникам полиции удалось задержать курьера мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть обратилась 82-летняя женщина, которая сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые убеждали ее, что она якобы финансирует ВСУ, а чтобы избежать уголовной ответственности ей необходимо передать имеющиеся наличные денежные средства. По указанию звонивших, пенсионерка продиктовала неизвестным номер своего СНИЛСа. После того как женщина засомневалась в правильности своих действий, сразу позвонила в полицию.

Правоохранители незамедлительно прибыли по месту жительства тольяттинки в Автозаводской район. Под руководством полицейских, женщина договорилась с "куратором" о встрече для передачи денег. Ей сообщили, что сбережения она должна положить в непрозрачный пакет и передать курьеру.

В момент передачи пенсионеркой муляжа денег прибывшему мужчине, сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали курьера и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснил 21-летний задержанный, он выполнял функции курьера по инструкции злоумышленников и за определенный процент от полученных средств от обманутых граждан, переводил их на различные банковские счета.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). 

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