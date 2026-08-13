В Жигулевске мужчина пырнул приятеля ножом и отправился в колонию

В Жигулевске суд вынес приговор по делу о жесткой бытовой ссоре, которая едва не закончилась трагедией, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
В августе 2025 г. в одном из гаражно‑строительных кооперативов города компания мужчин распивала спиртное. Между двумя участниками — подсудимым Н. и потерпевшим П. — вспыхнула перепалка: мужчины не стеснялись в выражениях и осыпали друг друга оскорблениями. Словесная ссора переросла в драку, и в какой‑то момент Н. схватил нож и ударил П. в грудь.
Ранение оказалось опасным, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Суд квалифицировал действия нападавшего 43‑летнего неработающего, ранее не судимого мужчины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд счел, что исправить мужчину можно только в условиях изоляции от общества. В итоге фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках