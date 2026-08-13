В Жигулевске мужчина пырнул приятеля ножом и отправился в колонию

В Жигулевске суд вынес приговор по делу о жесткой бытовой ссоре, которая едва не закончилась трагедией, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

В августе 2025 г. в одном из гаражно‑строительных кооперативов города компания мужчин распивала спиртное. Между двумя участниками — подсудимым Н. и потерпевшим П. — вспыхнула перепалка: мужчины не стеснялись в выражениях и осыпали друг друга оскорблениями. Словесная ссора переросла в драку, и в какой‑то момент Н. схватил нож и ударил П. в грудь.

Ранение оказалось опасным, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд квалифицировал действия нападавшего 43‑летнего неработающего, ранее не судимого мужчины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд счел, что исправить мужчину можно только в условиях изоляции от общества. В итоге фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда.