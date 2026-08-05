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В Самаре суд приговорил иноагента Светлану Ладу‑Русь Пеунову к 8 годам колонии и штрафу Двойное преступление в Борском: пьяный конфликт закончился убийством и угоном авто Жителя Самарской области подозревают в растрате 350 тысяч рублей по соцконтракту Конопля "для обезболивания" обернулась 4 годами колонии для жительницы Богатовского района Селянин из Шигонского района получил срок за хранение пороха и самодельных патронов

Преступления Происшествия

В Самаре суд приговорил иноагента Светлану Ладу‑Русь Пеунову к 8 годам колонии и штрафу

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Светлана Лада‑Русь Пеунова, включенная Минюстом в реестр иноагентов в 2023 г., неоднократно нарушала установленные правила. После двух административных штрафов она продолжила распространять публикации в соцсети без указания на статус иноагента, а также не сдала положенные отчеты о своей интернет‑деятельности за 2024–2025 годы. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд согласился с позицией прокуратуры и назначил Пеуновой 8 лет колонии общего режима плюс штраф 250 тыс. рублей.

Напомним, в 2012 и в 2016 гг. Пеунова учредила НКО, которые позиционировались как центр народной медицины и политическая партия. По сути же они являлись деструктивными общинами, в которых склоняли людей к отказу от исполнения гражданских обязанностей.

Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. В своем доме в с. Бариновка Нефтегорского района она с 2006 г. организовывала ежедневные обязательные обряды и церемонии, навязывала свое вероучение. Прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные". Так, потерпевших обманом лишили автомобиля Nissan Qashqai и офисного помещения.

Позже под следствие подпали и "помощники" Пеуновой. Ранее обвинительный приговор выносили, в частности, соратнице Пеуновой Марине Герасимовой. Последнюю обвиняли в крупном мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии в некоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан.

В 2023 г. Пеунову признали иностранным агентом и объявили в международный розыск. Теперь суд назначил ей восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

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