Бастрыкин заинтересовался асоциальной семьей из Чапаевска, в которой растет пять детей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нюансами воспитания детей в многодетной семье из Чапаевска.
Ранее в соцсетях распространился пост о семье, где воспитываются пять детей.
"Двое средних временно гостят у бабушки по отцу — это временная мера, не постоянная. Старший ребенок — 11 лет — брошен и живет сам по себе, без взрослого присмотра. Еще двое малышей остаются в этой квартире, фактически в заложниках у собственной матери", — пишут авторы публикации.
Также в посте сообщается, что накануне, 1 августа, соседка вышла из подъезда и увидела на лестничной клетке голую девочку.
"Мать в это время лежала в квартире в тяжелом алкогольном опьянении. Ее растолкали. Вместо того, чтобы заняться детьми, она ушла гулять. Ее нашли сотрудники ПДН и вернули обратно в квартиру — к голодным, раздетым и брошенным детям", — пишут инициаторы обращения.
Отмечается, что отец детей погиб на СВО, а новый сожитель матери употребляет запрещенные вещества и приводит в дом посторонних.
"Внутри квартиры полная антисанитария, насекомые, грязь, холод. Дети голодные, не одеты, без элементарного ухода", — отмечается в посте. Кроме того, там же указывается, что семья состоит на учете в органах опеки более двух лет.
Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, доклад по информации о нарушении прав несовершеннолетних представят в центральный аппарат ведомства.
В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации о нарушении прав несовершеннолетних в Самарской области.
"Следственными органами СК России по Самарской области по указанным фактам возбуждено уголовное дело", — рассказали в управлении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках