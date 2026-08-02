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Преступления Происшествия

Бастрыкин заинтересовался асоциальной семьей из Чапаевска, в которой растет пять детей

ЧАПАЕВСК. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нюансами воспитания детей в многодетной семье из Чапаевска.

Ранее в соцсетях распространился пост о семье, где воспитываются пять детей.

"Двое средних временно гостят у бабушки по отцу — это временная мера, не постоянная. Старший ребенок — 11 лет — брошен и живет сам по себе, без взрослого присмотра. Еще двое малышей остаются в этой квартире, фактически в заложниках у собственной матери", — пишут авторы публикации.

Также в посте сообщается, что накануне, 1 августа, соседка вышла из подъезда и увидела на лестничной клетке голую девочку.

"Мать в это время лежала в квартире в тяжелом алкогольном опьянении. Ее растолкали. Вместо того, чтобы заняться детьми, она ушла гулять. Ее нашли сотрудники ПДН и вернули обратно в квартиру — к голодным, раздетым и брошенным детям", — пишут инициаторы обращения.

Отмечается, что отец детей погиб на СВО, а новый сожитель матери употребляет запрещенные вещества и приводит в дом посторонних. 

"Внутри квартиры полная антисанитария, насекомые, грязь, холод. Дети голодные, не одеты, без элементарного ухода", — отмечается в посте. Кроме того, там же указывается, что семья состоит на учете в органах опеки более двух лет.

Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, доклад по информации о нарушении прав несовершеннолетних представят в центральный аппарат ведомства.

В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации о нарушении прав несовершеннолетних в Самарской области.

"Следственными органами СК России по Самарской области по указанным фактам возбуждено уголовное дело", — рассказали в управлении.

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