В Тольятти за фасадом медицинских услуг скрывался сбыт сильнодействующих веществ

Девять человек обвиняются в создании преступного сообщества и сбыте сильнодействующих и психотропных препаратов, а также в превышении должностных полномочий. За два года группа реализовала более 1150 таблеток и 185 ампул (суммарно свыше 520 граммов). Подробности рассказали в прокуратуре Самарской области.

В декабре 2024 г. правоохранители успели перехватить еще 1678 ампул с психотропными веществами.

По данным следствия, в июне 2022 г. руководители частной медкомпании создали преступную структуру с трехуровневой иерархией. В группу вошли шесть фельдшеров (включая сына и дочь одного из организаторов) и старшая медсестра психоневрологического диспансера. Медсестра за вознаграждение передавала злоумышленникам лекарства, предназначенные для лечения пациентов учреждения.

"Организаторами выдавались руководителям структурных подразделений для последующей передачи фельдшерам заполненные с нарушением требований закона рецептурные бланки, а также медицинские чемоданы (укладки). На основании полученных документов фельдшеры приобретали в аптечных сетях препараты ограниченного оборота и выезжали к клиентам для оказания незаконной медицинской помощи на дому, в том числе с целью купирования абстинентного синдрома", — рассказали в ведомстве.

Оплата принималась наличными или переводами на подконтрольные счета.

Теперь судьбу девяти фигурантов решит Центральный районный суд Тольятти.