В Тольятти за фасадом медицинских услуг скрывался сбыт сильнодействующих веществ

Девять человек обвиняются в создании преступного сообщества и сбыте сильнодействующих и психотропных препаратов, а также в превышении должностных полномочий. За два года группа реализовала более 1150 таблеток и 185 ампул (суммарно свыше 520 граммов). Подробности рассказали в прокуратуре Самарской области.
В декабре 2024 г. правоохранители успели перехватить еще 1678 ампул с психотропными веществами.
По данным следствия, в июне 2022 г. руководители частной медкомпании создали преступную структуру с трехуровневой иерархией. В группу вошли шесть фельдшеров (включая сына и дочь одного из организаторов) и старшая медсестра психоневрологического диспансера. Медсестра за вознаграждение передавала злоумышленникам лекарства, предназначенные для лечения пациентов учреждения.
"Организаторами выдавались руководителям структурных подразделений для последующей передачи фельдшерам заполненные с нарушением требований закона рецептурные бланки, а также медицинские чемоданы (укладки). На основании полученных документов фельдшеры приобретали в аптечных сетях препараты ограниченного оборота и выезжали к клиентам для оказания незаконной медицинской помощи на дому, в том числе с целью купирования абстинентного синдрома", — рассказали в ведомстве.
Оплата принималась наличными или переводами на подконтрольные счета.
Теперь судьбу девяти фигурантов решит Центральный районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках