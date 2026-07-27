Иван Носков: "Открытие отделения школы искусств — отличная новость для Самары!"

Осенью в Самаре открывается отделение детской школы искусств № 9 в Куйбышевском районе. Глава города вместе с советником председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым проверили выполнение работ по ремонту, встретились с педагогами. Об этом Иван Носков сообщил в своём канале МАХ.

История школы достаточно давняя. Помещения под учебные классы были переданы еще в 2018 году, но дальше процесс не пошел. В прошлом году мэр поручил выделить необходимые средства на ремонт и отделку помещений, закупку мебели, оборудования, оргтехники. На средства города для школы также закупили 2 пианино, 4 баяна и 4 гармони, 6 гитар, 7 балалаек, аккордеон и балалайку-контрабас, а также по 2 штуки — домры, саксофоны, блок-флейты. Плюс 17 единиц различной современной компьютерной техники, хореографические станки и зеркала, интерактивные панели и т. д.

Кроме того, при поддержке нацпроекта "Семья" приобрели 4 пианино, аккордеон, мольберты, ноутбуки и учебные материалы. Музыкальные инструменты — российского производства, и почти все уже доставлено и установлено. Вот так за полтора года подготовили к открытию школу, где смогут заниматься по музыкальному, хореографическому и художественному направлениям более 300 ребятишек.

Учитывая, что помещение школы находится в многоквартирном доме, с началом учебного года будут проведены замеры в квартирах на втором этаже, чтобы проверить, достаточно ли звукоизоляции, заложенной проектом. В случае необходимости — добавят дополнительную.

"В детской школе искусств — дружный педагогический коллектив, и, кстати, в его составе четыре молодых преподавателя, которые сами когда-то учились в детской школе искусств № 9. Обязательно приеду сюда еще раз и получу обратную связь о новом помещении уже от воспитанников", — пишет Иван Носков.