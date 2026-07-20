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Иван Носков проверил ход капремонта самарских библиотек

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ход капремонта самарских библиотек глава города Иван Носков проверил совместно с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной. В этом году завершается двухгодичный ремонт в детской библиотеке № 3 в Промышленном районе и во взрослой библиотеке № 13 в Советском районе. Об этом Иван Носков сообщил в своём канале МАХ.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В библиотеке № 13 сделали масштабный ремонт: заменили крышу, все внутренние коммуникации (канализацию, отопление, электрику), обновили фасад, выполнили чистовую отделку помещений, входные группы. Вскоре помещения оснастят новым оборудованием, книжный фонд будет пополнен более чем 10 тыс. новых книг и открыт для читателей.

"Обсудили с постоянными посетителями библиотеки благоустройство прилегающей территории — создание "Сквера читателей". Рад, что идея пришлась по душе, в сквере должно быть много световых дизайнерских решений, проект обязательно согласуем с жителями дома", — пишет мэр.

Детская библиотека № 3 несколько лет не работала из-за протекающей крыши. Благодаря нацпроекту "Семья" в прошлом году приступили к капремонту почти 700 кв.м площадей двух этажей библиотеки. Проект сложный, многоуровневый, с интересными архитектурными решениями, которые применяются во многих модельных библиотеках Самары. Сейчас подрядчик уже завершает отделочные работы и монтаж вентиляции, сплит-систем. На стадии начала ремонта в здании были демонтированы абсолютно все коммуникации, стены очищены "до кирпича". Сложность заключалась не только в масштабности работ, но и в технических особенностях помещения библиотеки — она расположена в жилом доме без подвала, поэтому при замене инженерных систем подрядчику необходимо было корректировать свои действия с ресурсоснабжающими организациями и управляющей компанией. Есть отставание от сроков, которые подрядчик исправит, качество работ при этом не пострадает.

"По итогу проверки совместно с министром культуры региона Ириной Калягиной приняли решение при планировании капитальных ремонтов соцучреждений давать возможность руководителям предварительно проверять реальное состояние стен, полов, потолков и коммуникаций с частичным вскрытием. Это может занять время на стадии подготовки проекта ремонта, но покажет реальную стоимость работ и облегчит сам процесс, позволит сформировать четкий график и повысит качество и надежность ремонта", — пишет Иван Носков.

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